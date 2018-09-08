Karaciğere iyi gelen yiyecekler!

SARIMSAK

Sarımsak, bulabildiğimiz en sağlıklı gıdalardan biridir. Toksinleri ortadan kaldırmak için size yardımcı olurken karaciğeri hedef alan birçok sağlıklı madde içerir. Bu maddelerden biri de selenyum, vücuttaki antioksidanların etkisini arttırmaktan sorumlu olan bir mineral. Ayrıca, sarımsak, kan damarlarını rahatlatmak ve karaciğer üzerindeki baskıyı azaltmak için gerekli olan arginin adı verilen bir amino asit açısından da zengindir. sarımsak, anti-enflamatuvar etki sağlayan B6 vitamini ve vücudu oksidasyon ve hücresel hasardan korumakla sorumlu, C vitamini bakımından zengindir.