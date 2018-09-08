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Karaciğere iyi gelen yiyecekler!

Giriş Tarihi: 08.09.2018 22:57 Güncelleme Tarihi: 08.09.2018 23:02
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Karaciğere iyi gelen yiyecekler!
Karaciğere iyi gelen yiyecekler!

Karaciğeriniz, sizin için en kıymetli olan organlardan biridir ve bu nedenle iyi bir diyet hayati önem taşır. Karaciğer probleminiz varsa ya da vücudunuzun bu bölümünü sağlıklı tutmak isterseniz hangi gıdalar size yardımcı olabilir.

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Karaciğere iyi gelen yiyecekler!
Karaciğere iyi gelen yiyecekler!

SARIMSAK

Sarımsak, bulabildiğimiz en sağlıklı gıdalardan biridir. Toksinleri ortadan kaldırmak için size yardımcı olurken karaciğeri hedef alan birçok sağlıklı madde içerir. Bu maddelerden biri de selenyum, vücuttaki antioksidanların etkisini arttırmaktan sorumlu olan bir mineral. Ayrıca, sarımsak, kan damarlarını rahatlatmak ve karaciğer üzerindeki baskıyı azaltmak için gerekli olan arginin adı verilen bir amino asit açısından da zengindir. sarımsak, anti-enflamatuvar etki sağlayan B6 vitamini ve vücudu oksidasyon ve hücresel hasardan korumakla sorumlu, C vitamini bakımından zengindir.

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Karaciğere iyi gelen yiyecekler!
Karaciğere iyi gelen yiyecekler!

ZEYTİNYAĞ

Zeytinyağı, karaciğerinize iyi gelen gıdalardan bir diğeridir. Kontrollü bir şekilde tüketildiği sürece, vücutta bulunan zararlı toksinlerin emilimine yardımcı temel yağları sağlar ve böylelikle vücut iyi bir şekilde çalışmaya devam eder.

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Karaciğere iyi gelen yiyecekler!
Karaciğere iyi gelen yiyecekler!

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Genel olarak yapraklı yeşil sebzelerin hepsi, karaciğer sağlığını korumak için mükemmel seçeneklerdir. Bu tür sebzeler, gıdalarda bulunabilen kimyasal ve zirai ilaçların yanı sıra ağır metalleri de etkisiz hale getirir. Diyetinize roka, ıspanak ve acı marul gibi gıdaları dahil etmeden geçip gitmeyin. Bu gıdalar safra akışını arttırır ve böylelikle atıkları vücuttan atıkmasını sağlar. Kırmızı pancar yaprakları aynı zamanda kanı doğal olarak arındırmaya yardımcı olur, böylelikle karaciğer etkinliğini arttırır.

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Karaciğere iyi gelen yiyecekler!
Karaciğere iyi gelen yiyecekler!

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, vücudu korumak için yardımcı, flavonoid ailesine ait bir tür organik madde olan antioksidanlar, özellikle de kateşinler bakımından zengindir. Yeşil çayın avantajlarından yararlanmak için günde bir bardak içmeniz yeterlidir.

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Karaciğere iyi gelen yiyecekler!
Karaciğere iyi gelen yiyecekler!

GREYFURT

Greyfurt yüksek C vitamini ve glutatyon içeriğine sahip bir meyvedir. Glutatyon, vücut içerisinde dokuları büyütme ve onarma gibi çeşitli işlemlerde yer alırken kimyasal maddeler ve proteinler de üretir. Bu madde aynı zamanda bağışıklık sisteminizin güçlenmesini sağlar

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Karaciğere iyi gelen yiyecekler!
Karaciğere iyi gelen yiyecekler!

CEVİZ

sarımsak gibi, arginin bakımından zengindir. Ayrıca glutatyon, omega 3 yağ asitleri, antioksidanlar ve doymamış yağlar bakımından da zengindir. Glutatyon ve yağ asitleri, karaciğerin detoks işlevlerini sürdürmesi için yardımcı olur. Antioksidanlar ve sağlıklı yağlar, karaciğeri korur.

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