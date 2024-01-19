Karaciğeri içten içe çürütüyor! Bir kaşığı bile zehir etkisi yaratıyor...

Monosodyum glutamat, diğer adıyla çin tuzu olarak bilinir. Ancak paketli gıdalarda bu madde farklı isimlerle de ifade edilebilir, örneğin hidrolize bitkisel protein, maya özü, çin tuzu ya da soya ekstresi gibi birçok farklı terimle karşılaşılabilir. Bu çeşitli adlandırmalar, tüketicilerin bu maddenin içeriğini tanımlamakta daha dikkatli olmalarını gerektirebilir.