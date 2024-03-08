Giriş Tarihi: 08.03.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
14:50
Karaciğerinizin çürüdüğünü gösteren ilk belirti! Basit bir sorun sanıp ihmal ediliyor
Hayati organlardan biri olan karaciğer, işlev kaybına uğradığında zamanla bazı sinyaller veriyor. Bu sinyaller önemsenmediğinde ve ihmal edildiğinde hayati tehlike yaratabiliyor. Uzmanlar, karaciğerde ortaya çıkan işlev kaybının ortaya çıkardığı belirtileri tek tek sıraladı. İşte çoğu zaman basit bir sorun gibi görünen ancak karaciğerin çürüdüğünü gösteren sinyaller...