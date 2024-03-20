Giriş Tarihi: 20.03.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
09:52
Karaciğerinizin çürüdüğünü gösteren ilk belirti! Önemsenmediğinde karaciğer nakline götürüyor
Karaciğerde ortaya çıkan sorunlar ihmal edildiğinde hayati tehlike yaratabiliyor. Uzmanlar, karaciğerdeki işlev kaybının sessizce ilerlediğini ve ortaya çıkan belirtilerin genellikle önemsiz sanılarak ihmal edildiğini belirtiyor. Karaciğerdeki işlev kaybı genellikle ilk belirti olarak halsizlik şeklinde ortaya çıkıyor. İşte karaciğerinizin çürüdüğünü gösteren belirtiler...