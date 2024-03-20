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Haberler Galeri Karaciğerinizin çürüdüğünü gösteren ilk belirti! Önemsenmediğinde karaciğer nakline götürüyor
Giriş Tarihi: 20.03.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 09:52

Karaciğerinizin çürüdüğünü gösteren ilk belirti! Önemsenmediğinde karaciğer nakline götürüyor

Karaciğerde ortaya çıkan sorunlar ihmal edildiğinde hayati tehlike yaratabiliyor. Uzmanlar, karaciğerdeki işlev kaybının sessizce ilerlediğini ve ortaya çıkan belirtilerin genellikle önemsiz sanılarak ihmal edildiğini belirtiyor. Karaciğerdeki işlev kaybı genellikle ilk belirti olarak halsizlik şeklinde ortaya çıkıyor. İşte karaciğerinizin çürüdüğünü gösteren belirtiler...

Karaciğerinizin çürüdüğünü gösteren ilk belirti! Önemsenmediğinde karaciğer nakline götürüyor

SARILIK:

Sarılık, karaciğer hastalıklarının en önemli belirtisidir. Ciltte ve gözlerin beyaz kısmında sararma olması karaciğerin işlevini yitirmeye başladığını gösteriyor.

Karaciğerinizin çürüdüğünü gösteren ilk belirti! Önemsenmediğinde karaciğer nakline götürüyor

KARIN ŞİŞLİĞİ:

Karın bölgesinde ortaya çıkan şişlik, genellikle mide üşütmesi ile karıştırılıp ihmal edilse de aslında karaciğerde ortaya çıkan işlev kaybına işaret eder.

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Karaciğerinizin çürüdüğünü gösteren ilk belirti! Önemsenmediğinde karaciğer nakline götürüyor

İŞTAHSIZLIK:

Uzun süren sebepsiz iştahsızlık durumu, genellikle ihmal edilen geçici bir problem olarak görülür ancak karaciğerde meydana gelen soruna işaret ediyor.

Karaciğerinizin çürüdüğünü gösteren ilk belirti! Önemsenmediğinde karaciğer nakline götürüyor

HALSİZLİK VE YORGUNLUK:

Sürekli ortaya çıkan halsizlik, yorgunluk gibi şikayetler günlük hayatı oldukça zora sokuyor. Geçmeyen halsizliğin altında karaciğerdeki fonksiyon kayıpları yatıyor.

Karaciğerinizin çürüdüğünü gösteren ilk belirti! Önemsenmediğinde karaciğer nakline götürüyor

MİDE BULANTISI VE KUSMA:

Sindirim sorunlarında ortaya çıkan sorunlar, mide bulantıları ve özellikle sabahları kusma gibi problemler karaciğerin işlevini yitirdiğini gösteriyor.

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