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Kas oranını artıran besin...

Sağlıklı beslenme, vücut yağ oranının dengelenmesi için en önemli unsurdur. Vücut yağ oranının dengelenmesi ve kas oranının artması için sadece egzersiz yapmak yetmiyor. Kas oranını artırmak için her şeyden önce beslenme çok büyük bir önem arz ediyor. Özellikle beslenme konusunda taviz vermemek gerekiyor çünkü kişi yaptığı sporun faydasını görebilmek için yediği ve içtiği her şeye dikkat etmeli. Peki, düzenli egzersizin yanı sıra kas oranını arttırmak için hangi besinleri tüketmek gerekiyor? İşte vücut

Giriş Tarihi: 31.07.2020 08:32 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 08:34
Kas oranını artıran besin...

Sağlıklı beslenme, vücut yağ oranının dengelenmesi için en önemli unsurdur. Vücut yağ oranının dengelenmesi ve kas oranının artması için sadece egzersiz yapmak yetmiyor. Kas oranını artırmak için her şeyden önce beslenme çok büyük bir önem arz ediyor. Özellikle beslenme konusunda taviz vermemek gerekiyor çünkü kişi yaptığı sporun faydasını görebilmek için yediği ve içtiği her şeye dikkat etmeli. Peki, düzenli egzersizin yanı sıra kas oranını arttırmak için hangi besinleri tüketmek gerekiyor? İşte vücut

Kas oranını artıran besin...

MUZ:

Oldukça besleyici bir meyvedir ve sağlıklıdır. Şeker oranı biraz yüksektir ancak kas yapımında oldukça destekleyicidir.

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Kas oranını artıran besin...

BALIK YAĞI:

Balık yağı, vücudunuz için önemli bir yardımcıdır. Metabolizmanıza hız kazandırır.

Kas oranını artıran besin...

ÇİKOLATALI SÜT:

Kas yapımında etkilidir. Egzersiz sonrası içeceğiniz bir bardak çikolatalı süt, bitkinliğinizi geçirir.

Kas oranını artıran besin...

BADEM:

Protein ve yağ açısından önemli bir kaynaktır. E vitamini içeriği vardır. Güçlü bir antioksidandır.

Kas oranını artıran besin...

ISPANAK:

Araştırmacılar, ıspanak içinde bulunan Phytoecdysteroids'in yüzde 20 kadar kas büyümesi artırabilir olduğunu kanıtladılar.

Kas oranını artıran besin...

YULAF:

Yulaf sağlıklıdır, lif, protein, mineral ve vitamin deposudur. Mutlaka yulaf tüketin.

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