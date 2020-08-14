Kas oranını artıran süper besin! Yağı kısa sürede kasa çeviriyor...

Sağlıklı beslenme, vücut yağ oranının dengelenmesi için en önemli unsurdur. Vücut yağ oranının dengelenmesi ve kas oranının artması için sadece egzersiz yapmak yetmiyor. Kas oranını arttırmak için her şeyden önce beslenme çok büyük bir önem arz ediyor. Özellikle beslenme konusunda taviz vermemek gerekiyor çünkü kişi yaptığı sporun faydasını görebilmek için yediği ve içtiği her şeye dikkat etmeli. Peki, düzenli egzersizin yanı sıra kas oranını arttırmak için hangi besinleri tüketmek gerekiyor? İşte vücut kas oranını arttıran besinler…