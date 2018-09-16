Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Kas yapan en iyi besinler nelerdir?

Giriş Tarihi: 16.09.2018 21:25 Güncelleme Tarihi: 16.09.2018 21:35
  • 1
  • 19
Kas yapan en iyi besinler nelerdir?
Kas yapan en iyi besinler nelerdir?

YUMURTA

Her yumurta 6-8 gram arası protein içerir. Aynı zamanda vitamin, çinko, demir ve kalsiyum vardır.

  • 2
  • 19
Kas yapan en iyi besinler nelerdir?
Kas yapan en iyi besinler nelerdir?

BALIK YAĞI

Balık yağı, vücudunuz için önemli bir yardımcıdır. Metabolizmanıza hız kazandırır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 19
Kas yapan en iyi besinler nelerdir?
Kas yapan en iyi besinler nelerdir?

TAVUK

Her tavukta 30 ile 100 gram arası protein bulunur. Kızartarak veya fırında pişirerek tüketebilirsiniz.

  • 4
  • 19
Kas yapan en iyi besinler nelerdir?
Kas yapan en iyi besinler nelerdir?

YULAF

Yulaf sağlıklıdır, lif, protein, mineral ve vitamin deposudur. Mutlaka yulaf tüketin.

  • 5
  • 19
Kas yapan en iyi besinler nelerdir?
Kas yapan en iyi besinler nelerdir?

ANANAS

Ananasın içeriğinde proteini sindiren bromelein adlı bir enzim bulunur. Egzersiz sonrası, kahvaltıda, öğün aralarında tüketebilirsiniz. Ayrıca kas iltihabını azaltır.

  • 6
  • 19
Kas yapan en iyi besinler nelerdir?
Kas yapan en iyi besinler nelerdir?

MUZ

oldukça besleyici bir meyvedir ve sağlıklıdır. Şeker oranı biraz yüksektir ancak kas yapımında oldukça destekleyicidir.

  • 7
  • 19
Kas yapan en iyi besinler nelerdir?
Kas yapan en iyi besinler nelerdir?

BROKOLİ

Ispanak, domates, mısır ve biberle birlikte salatanıza brokoli ekleyin. Bu sebze mineral ve lif kaynağıdır.

BİZE ULAŞIN