Giriş Tarihi: 04.01.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
09:02
Kaynatıp içtiğinizde şifa oluyor! Hücreleri onarıp kanser riskini ortadan kaldırıyor
Meyveler arasında sayısız faydasıyla öne çıkan karadut, dut ailesinin en sulusu olarak bilinir ve kendine özgü koyu bordo-siyah renge sahiptir. Karadut, oldukça hassas bir meyve olup, taze olarak tüketilebileceği gibi reçel, marmelat, dondurma veya meyve suyu gibi çeşitli şekillerde de kullanılabilir. Karaduttan elde edilen şurup ise hem doğal hem de son derece sağlıklı bir şifa kaynağı olarak öne çıkar. İşte karadut şurubuyla ilgili bilmeniz gereken her şey...