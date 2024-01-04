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Giriş Tarihi: 04.01.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 09:02

Kaynatıp içtiğinizde şifa oluyor! Hücreleri onarıp kanser riskini ortadan kaldırıyor

Meyveler arasında sayısız faydasıyla öne çıkan karadut, dut ailesinin en sulusu olarak bilinir ve kendine özgü koyu bordo-siyah renge sahiptir. Karadut, oldukça hassas bir meyve olup, taze olarak tüketilebileceği gibi reçel, marmelat, dondurma veya meyve suyu gibi çeşitli şekillerde de kullanılabilir. Karaduttan elde edilen şurup ise hem doğal hem de son derece sağlıklı bir şifa kaynağı olarak öne çıkar. İşte karadut şurubuyla ilgili bilmeniz gereken her şey...

Kaynatıp içtiğinizde şifa oluyor! Hücreleri onarıp kanser riskini ortadan kaldırıyor

Kanseri önleyen bu mucize meyvenin şurubu da hem faydaları hem de lezzetiyle yeni favoriniz olacak. Yaşlanmayı önleyen, şekeri düzenleyen ve hatta iltihaplanmayı gideren karadut şurubunun tüm faydaları ise şöyle…

Kaynatıp içtiğinizde şifa oluyor! Hücreleri onarıp kanser riskini ortadan kaldırıyor

KARADUT ŞURUBUNUN YARARLARI

Karadut şurubunu düzenli olarak kullanmak sizi neredeyse tüm hastalıklardan koruyacağı gibi ilaçlara doğal bir alternatif de oluyor. Karadut şurubunun bilinen en etkili yararları ise şöyle;

  • Sabahları bir bardak tüketildiğinde gün boyu enerji veriyor ve yorgunluğu gideriyor.
  • Zengin bir E ve K vitamini deposu olarak kanın kalitesini arttırıyor, kemik gelişimini destekliyor.
  • Kanseri önleyici özelliği bulunuyor.
  • Sabah aç karnına tüketildiğinde bağırsaktaki parazitleri temizliyor.
  • Antioksidan deposu olarak yaşlanmayı geciktirici özelliği bulunuyor.
  • Şurubu hazırlarken ayrılan posa yüze maske olarak uygulandığında botoks etkisi yaratıyor.
  • Mide salgılarını düzenleyip ülser gibi mide hastalıklarına çare oluyor.
  • Yaz aylarında düzenli olarak tüketildiğinde güneşin zararlı etkilerinden koruyor.
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Kaynatıp içtiğinizde şifa oluyor! Hücreleri onarıp kanser riskini ortadan kaldırıyor

KARADUT ŞURUBU YAPIMI

Malzemeler;

  • Karadut
  • Şeker
  • Su
Kaynatıp içtiğinizde şifa oluyor! Hücreleri onarıp kanser riskini ortadan kaldırıyor

Yapımı;

  • Yaz aylarında rengi karardıktan sonra taze olarak toplanan karadut, derin bir kabın içerisine alınır.
  • Üzerine tamamını kaplayacak kadar toz şeker eklenir ve bir gün boyunca buzdolabında beklemeye bırakılır.
  • Arından dolaptan çıkardığınız karadutlar bir tencereye alınır.
  • Üzerine karadutun iki katı kadar su konur ve orta ateşte pişmeye bırakılır.
Kaynatıp içtiğinizde şifa oluyor! Hücreleri onarıp kanser riskini ortadan kaldırıyor
  • Kaynadıktan sonra 20 dakika bekleyip ardından ocaktan alınır.
  • Oda sıcaklığında soğuyan karışım temiz bir bez veya tülbent yardımıyla posasından ayrılır.
  • Buzdolabında sağlayacağınız şurup soğuk olarak servis edilir.
  • Uzun süre saklamak isterseniz sıcakken cam kavanozlara koyup ters bir şekilde serin ve kuru bir yerde bekletebilirsiniz.
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