Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Keçiboynuzunu yoğurtla tüketin faydasına inanamayacaksınız...

Keçiboynuzunu tüketin faydasına inanamayacaksınız...

Giriş Tarihi: 09.11.2018 11:07 Güncelleme Tarihi: 02.02.2019 11:36
Keçiboynuzunu yoğurtla tüketin faydasına inanamayacaksınız...

İçerdiği besin değerleri açısından oldukça zengin bir yiyecek türü olan keçiboynuzunu süt ile birlikte tükettiğinizde faydalarına inanamayacaksınız. İnsan vücudunun gereksinim duyduğu değerleri içermesi ile ilgi çekici bir besine dönüşen keçiboynuzun faydalarını Geleneksel Tıp konusunda uzman Dr. Muammer Yıldız sizler için derledi, işte o maddeler…

Keçiboynuzunu yoğurtla tüketin faydasına inanamayacaksınız...

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

arasında kemikleri güçlendirmesi ilk sıralarda yer alıyor. Kadınlarda ileri yaşlarda görülen kemik erimesini önleyen keçiboynuzu içerdiği yoğun kalsiyum içeriği ile de çocuklarda kemikleri güçlendirici bir etkiye sahip.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Keçiboynuzunu yoğurtla tüketin faydasına inanamayacaksınız...

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİYOR

Balgam söktürücü özelliği ile dikkat çeken keçiboynuzunu süt ile birlikte tüketerek öksürük sorunundan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Keçiboynuzunu yoğurtla tüketin faydasına inanamayacaksınız...

KABIZLIĞI ÖNLER

Keçiboynuzunun içerdiği besin değerleri arasında yer alan posa kabızlığı önlemesinin yanı sıra sindirim sistemini düzenleyici etkisi ile de dikkat çekiyor.

Keçiboynuzunu yoğurtla tüketin faydasına inanamayacaksınız...

KAN KOLESTEROLÜNÜ KONTROL EDİYOR

Yapılana araştırmalara göre kan kolesterolünü dengeleyici bir etkiye sahip olan keçiboynuzu 2 ay boyunca süt, su ve yoğurt ile birlikte tüketildiğinde kan kolesterol değerlerini normale indiriyor.

Keçiboynuzunu yoğurtla tüketin faydasına inanamayacaksınız...

AKCİĞERLERİ TEMİZLİYOR

Özellikle sigara içenler için oldukça etkili bir yiyecek olan keçiboynuzu sigaranın verdiği hasarı temizliyor.

Keçiboynuzunu yoğurtla tüketin faydasına inanamayacaksınız...

Akciğerleri güçlendiren keçiboynuzu özütünü her sabah aç karnına karıştırıp tüketebilirsiniz.

BİZE ULAŞIN