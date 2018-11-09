Keçiboynuzunu yoğurtla tüketin faydasına inanamayacaksınız...

İçerdiği besin değerleri açısından oldukça zengin bir yiyecek türü olan keçiboynuzunu süt ile birlikte tükettiğinizde faydalarına inanamayacaksınız. İnsan vücudunun gereksinim duyduğu değerleri içermesi ile ilgi çekici bir besine dönüşen keçiboynuzun faydalarını Geleneksel Tıp konusunda uzman Dr. Muammer Yıldız sizler için derledi, işte o maddeler… KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİYOR KABIZLIĞI ÖNLER KAN KOLESTEROLÜNÜ KONTROL EDİYOR AKCİĞERLERİ TEMİZLİYOR Akciğerleri güçlendiren keçiboynuzu özütünü her sabah aç karnına yoğurtla karıştırıp tüketebilirsiniz.