Kemik erimesine karşı savaşıyor!

ZİHİN GÜCÜNÜ ARTTIRIR!

Keçiboynuzu doğal bir antioksidandır. Keçiboynuzu hücre yenileyici ve de hücreyi onarıcı etkisi ile biliniyor. Bu yüzden keçiboynuzu sinir sistemi ve beyin fonksiyonları için çok önemli bir besin kaynağı oluyor. Keçiboynuzu beyin hücrelerinin yenilenmesinde ve onarılmasında, dikkat dağınıklığının önlenmesinde ve özellikle de sinirsel fonksiyon gerilmelerinden kaynaklanan stresi yok etmede en etkili bitkisel kaynaklardan biridir. Düzenli olarak keçiboynuzu tüketimi zihin gücünüzü arttıracaktır.