Kemik erimesine karşı savaşıyor! Görüntüsü pek hoş olmasa da keçiboynuzunun içerisinde şeker tadı veren bir sıvı vardır. Keçiboynuzu taze olarak, kurutularak, toz haline ya da pekmez haline getirilerek tüketilebilir. Selenyum, potasyum, magnezyum başta olmak üzere birçok mineral ve element içeren keçiboynuzu her açıdan sağlığa katkı sağlıyor. İşte baklagiller ailesine mensup olan keçiboynuzunun birbirinden ilginç faydaları… Giriş Tarihi: 06.02.2019 16:16 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 16:21
Görüntüsü pek hoş olmasa da keçiboynuzunun içerisinde şeker tadı veren bir sıvı vardır. Keçiboynuzu taze olarak, kurutularak, toz haline ya da pekmez haline getirilerek tüketilebilir. Selenyum, potasyum, magnezyum başta olmak üzere birçok mineral ve element içeren keçiboynuzu her açıdan sağlığa katkı sağlıyor. İşte baklagiller ailesine mensup olan keçiboynuzunun birbirinden ilginç faydaları…
HÜCRELERİ ONARIR VE YENİLER!
Hücrelerimiz her geçen gün bir tık daha zayıflar ve çoğu zaman da onarılması güç hasarlar oluşabilir. Hasarlı hücrelerin onarılarak tekrar görevlerini yerine getirme özelliklerini kazanmaları bünye açısından çok önemlidir. Keçiboynuzu, sürekli ölen hücreler yüzünden zayıf düşen savunma sistemine hasarlı hücreleri iyileştirerek katkıda bulunuyor. Keçiboynuzunun hücre yenileyici ve destekleyici özelliğiyle hasarlı hücreler iyileşir. Hastalık esnasında tedavi özelliği sağlarken hastalık öncesinde de vücudun hastalıkla mücadele gücünü arttırır.
ZİHİN GÜCÜNÜ ARTTIRIR!
Keçiboynuzu doğal bir antioksidandır. Keçiboynuzu hücre yenileyici ve de hücreyi onarıcı etkisi ile biliniyor. Bu yüzden keçiboynuzu sinir sistemi ve beyin fonksiyonları için çok önemli bir besin kaynağı oluyor. Keçiboynuzu beyin hücrelerinin yenilenmesinde ve onarılmasında, dikkat dağınıklığının önlenmesinde ve özellikle de sinirsel fonksiyon gerilmelerinden kaynaklanan stresi yok etmede en etkili bitkisel kaynaklardan biridir. Düzenli olarak keçiboynuzu tüketimi zihin gücünüzü arttıracaktır.
SİNDİRİME OLDUKÇA FAYDALI!
Keçiboynuzu içeriğinde bulunan beta karoten sayesinde serbest radikallerle savaşır. Lif açısından da zengin olan keçiboynuzu mideyi güçlendirir ve sağlıklı şekilde çalışmasını sağlar. Bunun dışında antioksidan özelliği sayesinde bağırsak enfeksiyonlarından korur. Dolaylı yoldan bağırsakların kansere yakalanma riskini azaltır. Ayrıca mideyi hastalıklara karşı korur.
KEMİK ERİMESİNE KARŞI KORUYUCU KALKAN!
Çocuğunuza mutlaka küçük yaşlardan itibaren düzenli olarak keçiboynuzu yedirin. Çünkü keçiboynuzu kalsiyum içeriği bakımından oldukça zengindir. Çocukluk çağından beri düzenli olarak keçiboynuzu tüketen kişilerin, ileriki yaşlarda
kemik erimesi sorunu yaşama risklerinin tüketmeyenlere oranla daha düşüktür. Çocukların sağlıklı, güçlü bir kas ve iskelet sistemine sahip olması, yetişkinlerin de var olan kas ve kemik kütlesini güçlendirip destekleyebilmesi için keçiboynuzu tüketimi şarttır. KOLESTEROLÜ DENGELİYOR!
Keçiboynuzu içeriğinde bol miktarda lif ve zengin besleyici öğeler barındırıyor. Lifler ve zengin besleyici öğeler kötü kolesterol seviyesini düşürerek iyi kolesterol seviyesinin yükselmesine katkı sağlıyor. Keçiboynuzu kandaki yağ oranını da düzene sokarak kolesterolü düşürüyor. Kalp ve damar sağlığını da en iyi şekilde koruyor.
DOĞAL ANTİBOYİKLER ARASINDA!
Antioksidan açısından zengin olan keçiboynuzu onu doğal antibiyotikler arasında yapıyor. Grip hastalığına neden olan virüsleri ortadan kaldırırken vücudu grip ve diğer bulaşıcı mevsimsel hastalıklardan da koruyor.