Giriş Tarihi: 13.02.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
09:04
Kemikleri adeta çelik gibi yapıyor! Günde 1 bardak tüketmek yetiyor
Gençlik döneminde, vücut eski kemik dokusunu hızla parçalayabilir ve yeni kemikler oluşturabilir, bu da kemik kütlesini artırabilir. Ancak yaş ilerledikçe, kemik kütlesi oluştuğundan daha hızlı bir şekilde kaybolur ve bu da kemiklerin zayıflamasına yol açabilir. Kemik sağlığı sadece yaşla ilgili değildir; cinsiyet, etnik köken, aile geçmişi ve vücut yapısı gibi faktörler de önemlidir. Neyse ki, kemik güçlendirmenin ve yaşlanmayı yavaşlatmanın yolları mevcuttur.