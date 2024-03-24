Giriş Tarihi: 24.03.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
09:56
Kemikleri çelik gibi yapıyor! Günde 1 porsiyon tüketmek yetiyor...
Vücutta çeşitli roller üstlenen kemikler, duruşu destekler, iç organları korur, kasları stabilize eder ve kalsiyum depolar. Çocukluk ve ergenlik döneminde sağlam ve sağlıklı kemiklerin gelişimi önemlidir; yetişkinlikte ise kemik sağlığının korunması ilerleyen yaşlarda sağlık sorunlarından kaçınmak için hayati önem taşır. Kemiklerin temel besini olan kalsiyumun yanı sıra, bu lezzetli sebze, yalnızca kalsiyum açısından zengin değil, aynı zamanda çeşitli sağlık yararları da sunar.