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  • Kemikleri çelik gibi yaptığı kanıtlandı! İşte faydasını yaşlılığınızda göreceğiniz kalsiyum içeren mucizevi besinler

Kemikleri çelik gibi yaptığı kanıtlandı! İşte faydasını yaşlılığınızda göreceğiniz mucizevi

yapısı 17. yüzyıla kadar anlaşılmamış olmasına rağmen, minerali binlerce yıldır biliniyordu. Kalsiyum vücudumuzun ihtiyacı olan en önemli mineraller arasında yer almaktadır. Vücudumuzdaki kalsiyumun neredeyse yüzde 99'u kemik ve dişlerin yapısında saklanmaktadır. Ancak gerçek şu ki hepimiz neredeyse besinlerden çok fazla tüketmiyoruz. Bu nedenlerden dolayı çeşitli rahatsız edici hastalıklarla karşı karşıya kalmış olabiliyoruz. Peki kalsiyum içeren nelerdir? İşte kalsiyum içeren mucizevi besinler...

Giriş Tarihi: 12.01.2020 06:56 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 07:03
Kemikleri çelik gibi yaptığı kanıtlandı! İşte faydasını yaşlılığınızda göreceğiniz kalsiyum içeren mucizevi besinler

yapısı 17. yüzyıla kadar anlaşılmamış olmasına rağmen, minerali binlerce yıldır biliniyordu. Kalsiyum vücudumuzun ihtiyacı olan en önemli mineraller arasında yer almaktadır. Vücudumuzdaki kalsiyumun neredeyse yüzde 99'u kemik ve dişlerin yapısında saklanmaktadır. Ancak gerçek şu ki hepimiz neredeyse besinlerden çok fazla tüketmiyoruz. Bu nedenlerden dolayı çeşitli rahatsız edici hastalıklarla karşı karşıya kalmış olabiliyoruz. Peki kalsiyum içeren nelerdir? İşte kalsiyum içeren mucizevi besinler...

Kemikleri çelik gibi yaptığı kanıtlandı! İşte faydasını yaşlılığınızda göreceğiniz kalsiyum içeren mucizevi besinler

Kalsiyumun vücudumuz için önemi uzmanlar tarafından her zaman vurgulanıyor... Sağlımız için oldukça faydalı olan deposu bu besinleri sizler için derledik...

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Kemikleri çelik gibi yaptığı kanıtlandı! İşte faydasını yaşlılığınızda göreceğiniz kalsiyum içeren mucizevi besinler

KALSİYUM EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

1- gıdaların az miktarda tüketilmesi
2- D vitamini yönünden eksik gıdalarla beslenmek
3- Çok fazla tuz tüketimi
4- Böbreklerde meydana gelen kronik hastalıklar
5- Magnezyum eksikliği
6- Kanser ve kortizon içeren ilaçlar kullanmak

Kemikleri çelik gibi yaptığı kanıtlandı! İşte faydasını yaşlılığınızda göreceğiniz kalsiyum içeren mucizevi besinler

ÇİĞ SÜT

1 bardak: 300 mg

Genel olarak, çiğ süt ve yeşil sebzelerde en yüksek miktarlarda kaynakları bulunur.

Kemikleri çelik gibi yaptığı kanıtlandı! İşte faydasını yaşlılığınızda göreceğiniz kalsiyum içeren mucizevi besinler

BADEM

1 avuç: 76 mg

Kemikleri çelik gibi yaptığı kanıtlandı! İşte faydasını yaşlılığınızda göreceğiniz kalsiyum içeren mucizevi besinler

FASULYELER VE MERCİMEK

Fasulyenin siyahı, beyazı ya da akrabası (bezelye, maş, börülce) hiç ama hiç fark etmiyor, fasulyegillerin hepsi bol miktarda ihtiva ediyor. Mercimekgiller ailesinin de (yeşil, kırmızı) kalsiyum zengini olduğunun altını çizelim. Fasulye ve mercimek zaten akraba besinler ve hepsinin de içinde kalsiyum kadar bol miktarda demir, çinko, magnezyum, potasyum ve folat var.

Kemikleri çelik gibi yaptığı kanıtlandı! İşte faydasını yaşlılığınızda göreceğiniz kalsiyum içeren mucizevi besinler

BROKOLİ

½ fincan pişmiş: 93 mg

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