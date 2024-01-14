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Haberler Galeri Kemikleri demir gibi yapıyor! Günde 1 bardak tüketmek yetiyor...
Giriş Tarihi: 14.01.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 09:28

Kemikleri demir gibi yapıyor! Günde 1 bardak tüketmek yetiyor...

Gençlik döneminde, vücut eski kemikleri parçalayarak daha hızlı bir şekilde yeni kemikler oluşturabilir, bu da kemik kütlesini artırabilir. Ancak yaş ilerledikçe, kemik kütlesi oluştuğundan daha hızlı kaybolur, bu da kemiklerin zayıflamasına neden olur. Kemik sağlığını etkileyen faktörler sadece yaşla sınırlı değildir; cinsiyet, aile öyküsü ve vücut boyutu da önemli rol oynar. Ancak kemiklerin güçlenmesi ve yaşlanmalarının yavaşlatılması için farklı yiyecekler bulunmaktadır.

Kemikleri demir gibi yapıyor! Günde 1 bardak tüketmek yetiyor...

Yedikleriniz ve içtikleriniz, beslenmenize daha fazla sağlıklı mineral dahil etmek kemik sağlığınızı korumak adına önemli bir faktördür. Ve Güçlü kemiklere sahip olmak için sadece ne yediğinizde değil, aynı zamanda ne içtiğinize de dikkat etmeniz gerekmektedir.

Kemikleri demir gibi yapıyor! Günde 1 bardak tüketmek yetiyor...

SÜT VE SÜT ALTERNATİFLERİ

Süt içmek sağlıklı kemiklere sahip olmak için en ideal yoldur.

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Kemikleri demir gibi yapıyor! Günde 1 bardak tüketmek yetiyor...

Proteinli sütler süt alternatifleri, kemik sağlığını desteklemek için yüksek miktarda D vitamini, kalsiyum ve protein içermektedir.

Kemikleri demir gibi yapıyor! Günde 1 bardak tüketmek yetiyor...

Proteinli ya da güçlendirilmiş sütler, normal süt oranla önemli miktarlarda doğal olarak bulunmayan ekstra vitamin ve mineralleri içermektedir.

Kemikleri demir gibi yapıyor! Günde 1 bardak tüketmek yetiyor...

Laktoz intoleransınız varsa veya inek sütü içmeyi sevmiyorsanız ekstra vitaminler de içeren süt alternatiflerine yönelebilirsiniz. Örneğin soya, yulaf, pirinç, hindistancevizi , kaju ve badem gibi bitki bazlı süt seçeneklerine geçiş yapabilirsiniz.

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