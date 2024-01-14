Kemikleri demir gibi yapıyor! Günde 1 bardak tüketmek yetiyor...

Yedikleriniz ve içtikleriniz, beslenmenize daha fazla sağlıklı mineral dahil etmek kemik sağlığınızı korumak adına önemli bir faktördür. Ve Güçlü kemiklere sahip olmak için sadece ne yediğinizde değil, aynı zamanda ne içtiğinize de dikkat etmeniz gerekmektedir.