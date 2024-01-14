Giriş Tarihi: 14.01.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
09:28
Kemikleri demir gibi yapıyor! Günde 1 bardak tüketmek yetiyor...
Gençlik döneminde, vücut eski kemikleri parçalayarak daha hızlı bir şekilde yeni kemikler oluşturabilir, bu da kemik kütlesini artırabilir. Ancak yaş ilerledikçe, kemik kütlesi oluştuğundan daha hızlı kaybolur, bu da kemiklerin zayıflamasına neden olur. Kemik sağlığını etkileyen faktörler sadece yaşla sınırlı değildir; cinsiyet, aile öyküsü ve vücut boyutu da önemli rol oynar. Ancak kemiklerin güçlenmesi ve yaşlanmalarının yavaşlatılması için farklı yiyecekler bulunmaktadır.