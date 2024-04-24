Giriş Tarihi: 24.04.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
14:33
Kilo verdirdiği bilimsel olarak kanıtlandı! Bel bölgesindeki yağları yakıyor
Kilo verme sürecinde en zorlanılan konuların başında bölgesel yağlanmadan kurtulmak yer alıyor. Uzmanlar, özellikle bel bölgesindeki yağların yakımını kolaylaştıran ve kilo verme sürecini hızlandıran besinleri sıraladı. Kısa sürede etki gösteren bu besinler aynı zamanda içerdikleri besin değerleri sayesinde vücut direncini artırıyor. İşte kilo verdiren, bel bölgesindeki yağları yakan besinler...