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Kilo verince hayatları değişti!

Giriş Tarihi: 14.09.2018 13:25 Güncelleme Tarihi: 14.09.2018 13:43
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Kilo verince hayatları değişti!
Kilo verince hayatları değişti!

Jennifer Edwards, kilolu olduğu gerekçesiyle hızlı trene alınmayınca hayatını değiştirmeye karar verdi.

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Kilo verince hayatları değişti!
Kilo verince hayatları değişti!

O güne dek kilosunun farkında olmadığını söyleyen Jennifer Edwards, Jennifer Edwards, şimdi emekleri sayesinde değişimiyle adeta şaşkına çeviriyor ve kilo vermek isteyenlere ilham oluyor

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Kilo verince hayatları değişti!
Kilo verince hayatları değişti!

New York'ta yaşayan 27 yaşındaki Jennifer Edwards, kilolu olduğu gerekçesiyle hızlı trene (roller coaster) alınmayınca hayatını değiştirmeye karar verdi.

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Kilo verince hayatları değişti!
Kilo verince hayatları değişti!

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; hız trenine alınmayana dek kilolarının farkında olmayan Edwards, "O güne dek kilomun farkında değildim.

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Kilo verince hayatları değişti!
Kilo verince hayatları değişti!

Kardeşlerim ve babam trene giderken, herkesin önünde benim binemeyeceğimi söylediler" dedi.

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Kilo verince hayatları değişti!
Kilo verince hayatları değişti!

Edwards, o gün eve geldi ve tartıya çıktı. Tartıda 116'yı gören Edwards, o gün hayatını değiştirmeye karar verdi.

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Kilo verince hayatları değişti!
Kilo verince hayatları değişti!

Edwards, kendisine kişisel bir antrenör tuttu ve diyetini elden geçirdi.

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