Kilo verince hayatları değişti!

Jennifer Edwards, kilolu olduğu gerekçesiyle hızlı trene alınmayınca hayatını değiştirmeye karar verdi. O güne dek kilosunun farkında olmadığını söyleyen Jennifer Edwards, Jennifer Edwards, şimdi emekleri sayesinde değişimiyle adeta şaşkına çeviriyor ve kilo vermek isteyenlere ilham oluyor New York'ta yaşayan 27 yaşındaki Jennifer Edwards, kilolu olduğu gerekçesiyle hızlı trene (roller coaster) alınmayınca hayatını değiştirmeye karar verdi. The Sun gazetesinde yer alan habere göre; hız trenine alınmayana dek kilolarının farkında olmayan Edwards, 'O güne dek kilomun farkında değildim. Kardeşlerim ve babam trene giderken, herkesin önünde benim binemeyeceğimi söylediler' dedi. Edwards, o gün eve geldi ve tartıya çıktı. Tartıda 116'yı gören Edwards, o gün hayatını değiştirmeye karar verdi. Edwards, kendisine kişisel bir antrenör tuttu ve diyetini elden geçirdi.