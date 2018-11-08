Kilo vermek istiyorsanız yatmadan önce sadece 5 dakika bunu yapın!

KALICI ZAYIFLAMADA YENİ YÖNTEM!
Nörofit, çok sayıda kronik hastalığa alt yapı oluşturan obezitenin kalıcı tedavisinde uygulanan bir yöntem olarak dikkat çekiyor.
NÖROFİT'TE AMAÇ SAĞLIKLI VE KALICI ZAYIFLAMAK
Multidisipliner bir anlayışla uygulanan bir tedavi yöntemi olan Nörofit programı, obezite ve aşırı kilonun; psikiyatri, egzersiz ve beslenme tedavilerinden oluşuyor. Nörofit'te danışanlar üç farklı branş uzmanı tarafından değerlendirilerek tedavi ediliyor. Temel amacı sağlıklı ve kalıcı zayıflamayı sağlamak olan Nörofit programının yapılmasının temelde üç önemli nedeni bulunuyor