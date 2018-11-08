Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Kilo vermek istiyorsanız yatmadan önce sadece 5 dakika bunu yapın!

Kilo vermek istiyorsanız yatmadan önce sadece 5 dakika bunu yapın!

Giriş Tarihi: 08.11.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 10:39
Kilo vermek istiyorsanız yatmadan önce sadece 5 dakika bunu yapın!

BALANS HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Dr. Fevzi Özgönül, "Tüm canlılarda olduğu gibi insan vücudu da bir denge düşünülerek yaratılmıştır. Bu dengeye 'Balans' diyoruz. Koşarken atlarken ve günlük yaşamda mücadele ederken yani bedenen çalışırken bu balans çok önemlidir. Doğada kaçma ve kovalama işlemi çok önemlidir. Kaçarsan kurtulur ve canını kurtarırsın, kovalayıp yakalarsan karnını doyurur ve hayatına devam edersin. Bu nedenle aslında balans hayati önem taşır.

Kilo vermek istiyorsanız yatmadan önce sadece 5 dakika bunu yapın!

NE KADAR SIKI VE SAĞLIKLI OLURSA VÜCUDUMUZ DA O DERECE DENGELİ OLUR

Vücudumuzda bu balansı sağlayan en önemli yapımız tüm vücudumuzu saran ve bize şekil veren bağ dokumuzdur. Bağ dokumuz adı üstünde vücudumuzu saran ve organlarımızı bağlayan, bir arada tutan dokumuz, ne kadar sıkı ve sağlıklı olursa vücudumuz da o derece dengeli olur ve yaşam içinde yapması gereken atlama, zıplama, kaçma ve kovalama işlemlerini o kadar kolay yapar" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kilo vermek istiyorsanız yatmadan önce sadece 5 dakika bunu yapın!

TAMİR ZAMANI OLAN GECE SAAT 23:00 - 02:00 SAATLERİNDEN HEMEN ÖNCE ZIPLAYARAK...

Şişmanlamak ve kilo almanın bağ dokusunun gevşemesi nedeni ile vücudun göbek, basen ve kalça çevresindeki gevşeyen bağ dokusunun boşluklarını yağ dokusu ile doldurması ile oluştuğunu ifade eden Dr. Özgönül, "Eğer vücudun kendi kendini tamir zamanı olan gece saat 23:00 - 02:00 saatlerinden hemen önce zıplayarak veya vücudu silkeleyerek gevşek olduğumuzu ve vücutta sallanan bölgeler olduğu haberini iletebiliriz. Bu sallanan bölgelerdeki boşlukları doldurmak çok zaman alacağı için, vücudun yapacağı ilk iş bağ dokusunu sıkılaştırmak olacaktır. Nasıl ani bir tehlike esnasında içgüdüsel olarak yere çöküp kollarımızı başımızın çevresine sarıyor kendimizi korumaya yani hedef olan bedenimizi küçültmeye çalışıyorsak, zıplama sonrası bedenimiz de kendisini sıkılaştırmaya çalışacaktır" diye konuştu.

Kilo vermek istiyorsanız yatmadan önce sadece 5 dakika bunu yapın!

"YATMADAN ÖNCE 5 DAKİKA ZIPLARSANIZ HEM SIKLAŞIR HEM KİLO KAYBEDER HEM DE ZAYIFLARSINIZ"

Özellikle güreş, boks gibi sporlarda da balansın çok önemli olduğunu kaydeden Dr. Özgönül, "Bu nedenle boksörler ip atlayarak hem performanslarını arttırırlar hem de yumruk yediklerinde kolayca düşmemek için balans ayarı yaparak bedenlerini sıkılaştırırlar. Yatmadan önce 5 dakika zıplarsanız hem sıklaşır hem kilo kaybeder hem de zayıflarsınız. Trombolinde zıplayarak zayıfladığını iddia eden birçok kişi vardır. Bunlarda aynı mekanizma ile zayıflamışlardır. Bir öneri; eğer bunu 1 ay boyunca her gece yapmaya karar verdiyseniz mutlaka her sabah kahvaltı etmeyi, her öğlen en geç ikiye kadar öğle yemeği yemeyi unutmayın ve öğün aralarında hiçbir şey yemeyin" açıklamalarında bulundu.

Kilo vermek istiyorsanız yatmadan önce sadece 5 dakika bunu yapın!

KALICI ZAYIFLAMADA YENİ YÖNTEM!

Nörofit, çok sayıda kronik hastalığa alt yapı oluşturan obezitenin kalıcı tedavisinde uygulanan bir yöntem olarak dikkat çekiyor.

NÖROFİT'TE AMAÇ SAĞLIKLI VE KALICI ZAYIFLAMAK

Multidisipliner bir anlayışla uygulanan bir tedavi yöntemi olan Nörofit programı, obezite ve aşırı kilonun; psikiyatri, egzersiz ve beslenme tedavilerinden oluşuyor. Nörofit'te danışanlar üç farklı branş uzmanı tarafından değerlendirilerek tedavi ediliyor. Temel amacı sağlıklı ve kalıcı zayıflamayı sağlamak olan Nörofit programının yapılmasının temelde üç önemli nedeni bulunuyor

Kilo vermek istiyorsanız yatmadan önce sadece 5 dakika bunu yapın!

Kişinin kendini aç bırakacak sıkı diyetler yapmış olması: Bu programda bunun yerine sağlıklı ve düzenli beslenme eğitimleri veriliyor.

Kişinin yeme alışkanlıklarını belirleyen kalıplaşmış olumsuz düşünce ve davranış örüntülerinin olması: Bu programda uygulanan Bilişsel Davranışçı Terapi teknikleri ile kişinin bu düşüncelerini değiştirmesinin sağlanması hedefleniyor.

Kişinin egzersizden yoksun, hareketsiz bir yaşam sürdürüyor olması: Bu programda kişiye özel, uygulanabilir bir egzersiz programı hazırlanıyor.

Kilo vermek istiyorsanız yatmadan önce sadece 5 dakika bunu yapın!

NÖROFİT PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?

Nörofit programına; sağlıklı ve kalıcı bir şekilde zayıflamak isteyen, kilo vermek için spora başlamak isteyen, diyabet ve metabolik sendrom gibi durumlara bağlı kilo vermekte zorlanan, hamilelik sonrası kilo vermek isteyen, herhangi bir hastalığa, tedavisine ya da cerrahisine bağlı gelişen kilo artışına 'dur' demek isteyen herkes başvurabilir.

BİZE ULAŞIN