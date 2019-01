Kilo vermek istiyorsanız yatmadan önce sadece 5 dakika bunu yapın!

"YATMADAN ÖNCE 5 DAKİKA ZIPLARSANIZ HEM SIKLAŞIR HEM KİLO KAYBEDER HEM DE ZAYIFLARSINIZ"

Özellikle güreş, boks gibi sporlarda da balansın çok önemli olduğunu kaydeden Dr. Özgönül, "Bu nedenle boksörler ip atlayarak hem performanslarını arttırırlar hem de yumruk yediklerinde kolayca düşmemek için balans ayarı yaparak bedenlerini sıkılaştırırlar. Yatmadan önce 5 dakika zıplarsanız hem sıklaşır hem kilo kaybeder hem de zayıflarsınız. Trombolinde zıplayarak zayıfladığını iddia eden birçok kişi vardır. Bunlarda aynı mekanizma ile zayıflamışlardır. Bir öneri; eğer bunu 1 ay boyunca her gece yapmaya karar verdiyseniz mutlaka her sabah kahvaltı etmeyi, her öğlen en geç ikiye kadar öğle yemeği yemeyi unutmayın ve öğün aralarında hiçbir şey yemeyin" açıklamalarında bulundu.