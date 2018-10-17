Kırmızı-siyah ve 58 rakamını gördüğünde çıldırıyor!

İŞTE 58'İN ANLAMI...

58 sayısı ile ya da kırmızı ve siyah renklerle her gün karşılaşıyor ve zihninde düşünceler birbirini kovalamaya başlıyor. En sonunda da ölüm korkusu ile kıpırdayamaz bir hale geliyor.

"Bu tamamen bir çılgınlık" diyen Sechting, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu birine söyleseniz sizin tamamen çıldırmış olduğunuzu düşünür. Bu yüzden obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu olanların çoğu utandıkları için terapiste bile gitmiyorlar."

Sechting için renkler ve sayılar korkutucu bir hale gelse de bunlarla baş etmenin yolunu bulmuş. 7 rakamı onun için olumlu bir anlama sahip olduğu için, rahatlamak için 7 çiziyor.

"Zihinsel enerjimin yüzde 80'ini böyle harcıyorum" diyen Oliver Sechting, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonuçta arkadaşlarıma, sevgilime ve işime ayıracak sadece yüzde 20 enerjim kalıyor. Bazen kendimi o kadar iyi hissediyorum ki korku ve endişelerimin bir önemi kalmıyor. Böyle anlar var ve yaşama değer."