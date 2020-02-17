Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Kışın cildi koruyan 10 besin

Kış soğuklarına karşı cildinizin nemini koruyup sağlıklı bir görüntü kazandırmak için uyguladığınız bakım kadar, tükettiğiniz besinler de son derece önemli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, "Bazı besinler içerdikleri bileşikler sayesinde cildi onarmaya katkıda bulunuyor. Sağlıklı ve dengeli beslenerek cildinizin ışıldamasını sağlayabilirsiniz" diyor. Beslenme ve , kışın dondurucu soğuklara karşı cildi koruyan ve canlandıran 10 besini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 17.02.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 10:15
Kışın cildi koruyan 10 besin

BALKABAĞI

Yüzde 90'ı su olan balkabağında potasyum, magnezyum, çinko, kalsiyum, fosfor ve demir gibi çok önemli mineraller bulunuyor. Ayrıca A vitamini açısından oldukça zengin olan balkabağı, retinoid adı verilen bileşikler sayesinde de sivilce, iltihap ve diğer cilt problemlerinin iyileşmesinde yardımcı oluyor.

Kışın cildi koruyan 10 besin

SOMON

Vücudun ihtiyacı olan ancak kendi başına üretemediği doymamış yağ asitleri içeren somon, hücrelerdeki yaşlılık sürecini yavaşlatmaya yardımcı olarak yaşlanmayı geciktiriyor. Ayrıca selenyum içeriği sayesinde cildi dış etmenlerden gelen zararlara karşı da koruyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kışın cildi koruyan 10 besin

GREYFURT

C vitamini, kolajen ve elastinin içeriği ile greyfurt cildi korumaya yardım ediyor. Yazın güneşin etkisiyle oluşabilen kırışıklıklar ve lekeleri azaltmaya yardımcı olurken, bağışıklık sistemini güçlendirerek, iltihaplı cilt problemlerini engelliyor.

Kışın cildi koruyan 10 besin

CEVİZ

Soğuk kış günlerinde, içeriğindeki omega 3 ve omega 6 sayesinde cildin doğal yağ bariyerini oluşturmaya yardımcı olan ve cildin kurumasının önüne geçen ceviz, lekelere karşı da kalkan oluyor. İçeriğindeki önemli bir antioksidan olan E vitamini ve çinko ile de cildi besliyor, yara iyileşmesinde etkili oluyor.

Kışın cildi koruyan 10 besin

YEŞİL ÇAY

Beslenme ve "Yeşil çay antioksidan kapasitesi sayesinde cildin yenilenmesini hızlandırır ve kolajen üretimini destekler. DNA'nın zarar görmesini engeller ve yaşlanmayı geciktirir. Ayrıca yeşil çayda bulunan polifenol adı verilen bileşikler antiinflamatuar etki göstererek vücutta iltihaplanmayı azaltabilir" diyor.

Kışın cildi koruyan 10 besin

AVOKADO

İçerisindeki E vitamini ve sağlıklı yağlar sayesinde cildi nemlendirmeye yardımcı olan avokado, aynı zamanda C vitamini sayesinde de cildin elastik yapısını koruyor. Antioksidan kapasitesi yüksek olan bu vitaminler deri hücrelerindeki DNA hasarını da azaltabiliyor. Güneş ışığı, sigara ve çevre kirliliği ile ortaya çıkabilen serbest radikallere karşı savaşarak ciltteki zararlı etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor.

Kışın cildi koruyan 10 besin

BROKOLİ

A vitamini, C vitamini ve çinko minerali açısından zengin olan brokoli cilt güzelliği için oldukça önemli gıdalardan biri. Ayrıca; yapılan klinik çalışmalar, içeriğinde bulunan sulforaphan sayesinde serbest radikallere karşı vücudu koruduğunu ve cildin yaşlanmasını geciktirdiğini ortaya koyuyor.

BİZE ULAŞIN