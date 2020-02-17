Kışın cildi koruyan 10 besin

Kış soğuklarına karşı cildinizin nemini koruyup sağlıklı bir görüntü kazandırmak için uyguladığınız bakım kadar, tükettiğiniz besinler de son derece önemli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, "Bazı besinler içerdikleri bileşikler sayesinde cildi onarmaya katkıda bulunuyor. Sağlıklı ve dengeli beslenerek cildinizin ışıldamasını sağlayabilirsiniz" diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, kışın dondurucu soğuklara karşı cildi koruyan ve canlandıran 10 besini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.