Kışın cildi koruyan 10 besin

CEVİZ

Soğuk kış günlerinde, içeriğindeki omega 3 ve omega 6 sayesinde cildin doğal yağ bariyerini oluşturmaya yardımcı olan ve cildin kurumasının önüne geçen ceviz, lekelere karşı da kalkan oluyor. İçeriğindeki önemli bir antioksidan olan E vitamini ve çinko ile de cildi besliyor, yara iyileşmesinde etkili oluyor.