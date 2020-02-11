Kışın hastalıklara davetiye çıkaran 8 önemli hata! Bu hastalıklarda 70 santim kuralına dikkat!

HATA: KARBONHİDRATA YÜKLENMEK

Doğrusu: Bağırsağımızda bulunan dost bakteriler diye tabir ettiğimiz probiyotikler, prebiyotiklerle besleniyor. Prebiyotikleri de çeşitli meyve ve sebzelerden alıyoruz. Dolayısıyla bağırsaklarımızda yeteri kadar probiyotik olursa bağışıklık sistemimiz de gücünü koruyor. Kışın karbonhidrat ağırlıklı beslenmek bu sağlık zincirini koparıyor. Tüm bunları anlatırken sebzelerin buharda pişirilmesinin besin değerini koruma ve sindirimi kolaylaştırma açısından önem taşıdığına da dikkat çeken Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, günlük beslenme düzeni hakkında da şunları söylüyor:

"Her gün bir elma ya da onun hacmine yakın bir portakal ya da iki mandalina veya bir muz tüketilebilir. Ayrıca mutlaka sebze yemeği de olmalı. D, A, E ve B12 vitaminleri bağışıklık sistemimiz açısından önemli. Günde 150 gram yoğurt tüketimi, hem bu vitaminleri almamızı sağlar hem de protein, kalsiyum ve probiyotik ihtiyacımızı karşılar. Bir de bizim geleneksel beslenme alışkanlığımıza pek uygun olmasa da yulaf ezmesini tüketmenizi öneririm. Yulaf çok önemli bir prebiyotik kaynağı çünkü. Sabahları güne sıcak bir yulaf ezmesi ile başlamak da çok iyi olabilir."