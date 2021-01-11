Kolesterole karşı adeta doğal ilaç!

Kolesterol kendini arter duvarlarına yapıştıran bir tür yağ olup insanların sağlığını büyük riske sokmaktadır. Kolesterol seviyelerinin kontrolü ağırlıklı olarak ne tür besinler tükettiğimize bağlıdır. Sebze, meyve, tahıl ve su yönünden zengin bir beslenme kötü kolesterol kalıntılarının azalmasına yardımcı olur ve daha şiddetli sağlık sorunlarına yakalanma riskini azaltır. Dünyada birinci sırada gelen ölüm nedeni olan kalp-damar hastalıklarına sebebiyet veren ana etkenlerden biri de kolesteroldür. Yağ benzeri bir maddenin mum kıvamında damarlarda birikmesi genel olarak kolesterol olarak tanımlanır. Günümüzde en sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biri olan kolesterol düzenli ve sağlıklı beslenmeyle kontrol altına alınabiliyor. İşte kolesterole iyi gelen doğal besinler…