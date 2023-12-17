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Haberler Galeri Kolesterolü bitiren altın besin! İlaç yapımında da kullanılıyor tek başına ecza deposu gibi çalışıyor
Giriş Tarihi: 17.12.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 10:48

Kolesterolü bitiren altın besin! İlaç yapımında da kullanılıyor tek başına ecza deposu gibi çalışıyor

Damar sağlığını doğrudan etkileyen kolesterol, vücutta iyi ve kötü hallerde bulunuyor. Sağlıklı yağların tüketimiyle iyi kolesterol dengelenirken sağlıklsız yağların tüketimi, hareketsizlik ve kilo problemleriyle kötü kolesterol yükseliyor. Kötü kolesterol, vücut tarafından atılamayan yağların damarlarda birikmesine neden oluyor. Bu durum, damar tıkanıklığına sonrasında da kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor. Uzmanlar, kötü kolesterolün vücuttan atılması için bazı besinlerin önceliklli tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Peki, hangi besinler kolesterolü dengeliyor? İşte kolesterolü dengeleyen mucizevi besinler...

Kolesterolü bitiren altın besin! İlaç yapımında da kullanılıyor tek başına ecza deposu gibi çalışıyor

MAYDANOZ:

En şifalı besinlerden biri olan maydanoz, kötü kolesterolün hızlı bir şekilde vücuttan atılmasını sağlıyor. Damar tıkanıklığına karşı ilaç gibi etkili olan maydanoz, vücuttaki toksinlerin atılmasında da fayda gösteriyor. Maydanoz kökleri, ilaç yapımında da kullanılıyor.

Kolesterolü bitiren altın besin! İlaç yapımında da kullanılıyor tek başına ecza deposu gibi çalışıyor

BEYAZ LAHANA:

Lif ve antioksidan bakımından zengin olan lahana, kolesterolü düşürüyor ve vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlıyor.

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Kolesterolü bitiren altın besin! İlaç yapımında da kullanılıyor tek başına ecza deposu gibi çalışıyor

AVOKADO:

Doymamış yağ bakımından zengin olan avokado, kolesterol seviyesini düzenliyor. Kötü kolesterolü düşüren avokado kısa sürede iyi kolesterolün dengeli hale gelmesini sağlıyor.

Kolesterolü bitiren altın besin! İlaç yapımında da kullanılıyor tek başına ecza deposu gibi çalışıyor

YEŞİL ÇAY:

Faydaları saymakla bitmeyen yeşil çay, antioksidan bakımından oldukça zengin olduğu için kanser başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyor.

Kolesterolü bitiren altın besin! İlaç yapımında da kullanılıyor tek başına ecza deposu gibi çalışıyor

KETEN TOHUMU:

Kansere karşı koruyucu etki gösteren keten tohumu, omega-3 yağ asitleri içeriyor ve kolesterolü düşürüyor.

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