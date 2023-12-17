Giriş Tarihi: 17.12.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 10:48

Kolesterolü bitiren altın besin! İlaç yapımında da kullanılıyor tek başına ecza deposu gibi çalışıyor

Damar sağlığını doğrudan etkileyen kolesterol, vücutta iyi ve kötü hallerde bulunuyor. Sağlıklı yağların tüketimiyle iyi kolesterol dengelenirken sağlıklsız yağların tüketimi, hareketsizlik ve kilo problemleriyle kötü kolesterol yükseliyor. Kötü kolesterol, vücut tarafından atılamayan yağların damarlarda birikmesine neden oluyor. Bu durum, damar tıkanıklığına sonrasında da kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor. Uzmanlar, kötü kolesterolün vücuttan atılması için bazı besinlerin önceliklli tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Peki, hangi besinler kolesterolü dengeliyor? İşte kolesterolü dengeleyen mucizevi besinler...