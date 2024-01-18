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Haberler Galeri Kolesterolü bitiren besin! 1 kaşık tüketmek bile yetiyor...
Giriş Tarihi: 18.01.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 14:42

Kolesterolü bitiren besin! 1 kaşık tüketmek bile yetiyor...

Kolesterol, kan dolaşımındaki mumsu bir madde olup iki türe ayrılır: HDL ve LDL. HDL, iyi kolesterol olarak bilinirken, LDL kötü kolesterolü temsil eder. Yüksek LDL seviyeleri, atardamarlarda plak birikimine neden olabilir ve kalp krizi riskini artırabilir. Kolesterol seviyelerini ölçmek için kan testi yaptırmak önemlidir. Beslenme tercihleri, LDL kolesterolü düşürmede kritiktir. İşte kötü kolesterolü azaltmaya yardımcı olan bazı yiyecekler.

Kolesterolü bitiren besin! 1 kaşık tüketmek bile yetiyor...

Diyet yoluyla kötü kolesterolü azaltmak mümkündür. Ancak, bu konuda en doğru bilgiyi sağlayacak kişi hekiminizdir. Kolesterol düşürmeye yardımcı olan etkili besinleri sizin için derledik.

Kolesterolü bitiren besin! 1 kaşık tüketmek bile yetiyor...

BİTTER ÇİKOLATA

Kendinizi ödüllendirmek istediğinizde tercih edebileceğiniz harika bir atıştırmalık olan bitter çikolata, içerdiği yüksek flavonoid miktarı sayesinde diğer çikolatalardan daha sağlıklı bir seçenektir.

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Kolesterolü bitiren besin! 1 kaşık tüketmek bile yetiyor...

2017 yılında gerçekleştirilen bir araştırma, düzenli olarak en az yüzde 75 oranında kakao içeren bitter çikolata tüketmenin zamanla kan lipidlerini iyileştirebileceğini gösterdi.

Kolesterolü bitiren besin! 1 kaşık tüketmek bile yetiyor...

ÇİLEK

Bilinenlere göre, bitki bazlı bir bileşik olan polifenollerin, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağladığı bilinmektedir.

Kolesterolü bitiren besin! 1 kaşık tüketmek bile yetiyor...

Bu bileşik, çilekte bol miktarda bulunur. Dolayısıyla, düzenli çilek tüketiminin kalp krizi riskini azalttığına inanılmaktadır.

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