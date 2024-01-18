Giriş Tarihi: 18.01.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
14:42
Kolesterolü bitiren besin! 1 kaşık tüketmek bile yetiyor...
Kolesterol, kan dolaşımındaki mumsu bir madde olup iki türe ayrılır: HDL ve LDL. HDL, iyi kolesterol olarak bilinirken, LDL kötü kolesterolü temsil eder. Yüksek LDL seviyeleri, atardamarlarda plak birikimine neden olabilir ve kalp krizi riskini artırabilir. Kolesterol seviyelerini ölçmek için kan testi yaptırmak önemlidir. Beslenme tercihleri, LDL kolesterolü düşürmede kritiktir. İşte kötü kolesterolü azaltmaya yardımcı olan bazı yiyecekler.