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Haberler Galeri Kolesterolü bitiren besin! 1 kaşık tüketmek tıkalı damarları anında açıyor...
Giriş Tarihi: 06.02.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 09:18

Kolesterolü bitiren besin! 1 kaşık tüketmek tıkalı damarları anında açıyor...

Kolesterol, kan dolaşımında bulunan ve mumsu bir yapıya sahip olan bir maddedir. Ancak, tüm kolesterol kötü ve zararlı değildir. HDL ve LDL olmak üzere iki ana gruba ayrılır. HDL, iyi kolesterol olarak bilinirken, LDL ise kötü kolesterolü temsil eder. Yüksek LDL kolesterol seviyeleri, atardamarları plakla tıkayabilir, kalp krizi, felç ve inme riskinizi artırabilir. Kolesterol seviyenizi ölçmek için kan testi yaptırabilirsiniz. LDL kolesterol seviyelerini düşürmek için ise doğru besinleri seçmek önemlidir. İşte kötü kolesterolü azaltmaya yardımcı olan bazı besinler...

Kolesterolü bitiren besin! 1 kaşık tüketmek tıkalı damarları anında açıyor...

Kötü kolesterolü azaltmak için diyet uygulamak mümkündür. En doğru bilgiyi almak için hekiminize danışmanız önemlidir, ancak bu yazıda kolesterolü düşürmekle bilinen en etkili besinleri sizin için derledik.

Kolesterolü bitiren besin! 1 kaşık tüketmek tıkalı damarları anında açıyor...

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata, kendinizi ödüllendirmek istediğinizde tercih edebileceğiniz lezzetli bir atıştırmalıktır. Yüksek flavonoid içeriği sayesinde diğer çikolatalara göre daha sağlıklı bir seçenektir.

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Kolesterolü bitiren besin! 1 kaşık tüketmek tıkalı damarları anında açıyor...

2017 yılında gerçekleştirilen bir araştırma, düzenli olarak en az yüzde 75 oranında kakao içeren bitter çikolata tüketmenin zamanla kandaki lipidleri iyileştirebileceğini gösterdi.

Kolesterolü bitiren besin! 1 kaşık tüketmek tıkalı damarları anında açıyor...

ÇİLEK

Polifenoller, bitki kaynaklı bir bileşik olarak bilinir ve kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlayabilecekleri bilinmektedir.

Kolesterolü bitiren besin! 1 kaşık tüketmek tıkalı damarları anında açıyor...

Bu bileşik, çilekte bol miktarda bulunur. Bu nedenle, düzenli çilek tüketiminin kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olabileceğine inanılmaktadır.

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