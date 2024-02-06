Giriş Tarihi: 06.02.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
09:18
Kolesterolü bitiren besin! 1 kaşık tüketmek tıkalı damarları anında açıyor...
Kolesterol, kan dolaşımında bulunan ve mumsu bir yapıya sahip olan bir maddedir. Ancak, tüm kolesterol kötü ve zararlı değildir. HDL ve LDL olmak üzere iki ana gruba ayrılır. HDL, iyi kolesterol olarak bilinirken, LDL ise kötü kolesterolü temsil eder. Yüksek LDL kolesterol seviyeleri, atardamarları plakla tıkayabilir, kalp krizi, felç ve inme riskinizi artırabilir. Kolesterol seviyenizi ölçmek için kan testi yaptırabilirsiniz. LDL kolesterol seviyelerini düşürmek için ise doğru besinleri seçmek önemlidir. İşte kötü kolesterolü azaltmaya yardımcı olan bazı besinler...