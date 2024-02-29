Kolesterolü tamamen bitiriyor! Tükettiğiniz anda tıkalı damarları açıyor

Birçok insanın yaşadığı sağlık sorunlarından biri olan kolesterol, ihmal edildiğinde ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Dünyada ilk sırada gelen ölüm nedeni kabul edilen kalp-damar hastalıklarına sebebiyet veren ana sebeplerden biri kolesterol olarak kabul ediliyor. Kolesterol; yağ benzeri bir maddenin muma benzer bir kıvamda damarlarda birikmesi olarak tanımlanıyor. Kolesterol sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz ile kontrol altına alınabiliyor. Peki, kolesterolü engellemek için hangi besinleri tüketmek gerekiyor? İşte kolesterolü bitiren besinler...