Giriş Tarihi: 29.02.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
16:33
Kolesterolü tamamen bitiriyor! Tükettiğiniz anda tıkalı damarları açıyor
Kolesterol, ihmal edildiğinde birçok kronik hastalığı beraberinde getiriyor. Uzmanlar, kolesterol ile başa çıkabilmek için besinlerin şifalı gücünden faydalanmak gerektiğini belirtiyor. Yapılan çalışmalara göre, kolesterol yüksekliği tedavi edilmediğinde kalp damar hastalıklarına sebep olarak hayati risk oluşturuyor. Peki, hangi besinler kolesterole iyi geliyor? İşte kolesterolü bitiren mucizevi besinler...