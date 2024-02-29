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Haberler Galeri Kolesterolü tamamen bitiriyor! Tükettiğiniz anda tıkalı damarları açıyor
Giriş Tarihi: 29.02.2024 16:32 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 16:33

Kolesterolü tamamen bitiriyor! Tükettiğiniz anda tıkalı damarları açıyor

Kolesterol, ihmal edildiğinde birçok kronik hastalığı beraberinde getiriyor. Uzmanlar, kolesterol ile başa çıkabilmek için besinlerin şifalı gücünden faydalanmak gerektiğini belirtiyor. Yapılan çalışmalara göre, kolesterol yüksekliği tedavi edilmediğinde kalp damar hastalıklarına sebep olarak hayati risk oluşturuyor. Peki, hangi besinler kolesterole iyi geliyor? İşte kolesterolü bitiren mucizevi besinler...

Kolesterolü tamamen bitiriyor! Tükettiğiniz anda tıkalı damarları açıyor

Birçok insanın yaşadığı sağlık sorunlarından biri olan kolesterol, ihmal edildiğinde ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Dünyada ilk sırada gelen ölüm nedeni kabul edilen kalp-damar hastalıklarına sebebiyet veren ana sebeplerden biri kolesterol olarak kabul ediliyor. Kolesterol; yağ benzeri bir maddenin muma benzer bir kıvamda damarlarda birikmesi olarak tanımlanıyor. Kolesterol sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz ile kontrol altına alınabiliyor. Peki, kolesterolü engellemek için hangi besinleri tüketmek gerekiyor? İşte kolesterolü bitiren besinler...

Kolesterolü tamamen bitiriyor! Tükettiğiniz anda tıkalı damarları açıyor

Kolesterol, sağlıklı yaşamı sürdürebilmek için her insanda bulunan muma benzer yapıda bir yağ dokusudur. Kolesterolün hastalık olarak tanımlanması, kolesterol seviyesinin çok yüksek miktarlara erişerek damarları tıkayacak boyuta gelmesiyle oluşur.

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Kolesterolü tamamen bitiriyor! Tükettiğiniz anda tıkalı damarları açıyor

DAMAR TIKANIKLIĞINA NEDEN OLUYOR

Kolesterol genellikle orta yaşlardan sonra ortaya çıkıyor. Kolesterol, aniden ortaya çıkan bir sorun olmadığı için zaman içinde geri dönüşü olmayan damar tıkanıklıklarına sebebiyet verebiliyor. Bu nedenle, kandaki kolesterol miktarının düzenli olarak takip edilmesi gerekiyor.

Kolesterolü tamamen bitiriyor! Tükettiğiniz anda tıkalı damarları açıyor

Kolesterol değerlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Ayrıca sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz kolesterol nedeniyle ortaya çıkabilecek hastalıkları önlüyor.

Kolesterolü tamamen bitiriyor! Tükettiğiniz anda tıkalı damarları açıyor

Uzmanlar, kolesterolün ilaçsız bir şekilde kontrol altına alınabileceğini belirtiyor. İlaçsız tedavi yönteminde akla ilk olarak besinler geliyor. Lipid adı verilen bir tür kan yağının yükselmesi ve damar sertliğine neden olmasıyla ortaya çıkan kolesterolü, evde hazırlayacağınız kür ile kontrol altına alabilirsiniz. Tabii ki tüm kürlerde olduğu gibi bu kürü denemeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

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