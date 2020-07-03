Koronavirüs sonrası “Acil Servis” kriterleri de değişti

Koronavirüs salgınının en yoğun olduğu dönemlerde günlük 300-400 vakanın başvurduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servis ekibi, "yeni normal"e geçişianlattı. Trafik kazası, kalp krizi fark etmeksizin artık acile başvuran her hastaya Kovid şüphesiyle yaklaşılıyor, hastaneye yatıştan önce hasta mutlaka Kovid açısından da değerlendiriliyor. Cerrahpaşa Acil ekibi, vatandaşlardaki rehavetten şikayet ederek uyarıyor: "Hastalık bitmedi, daha hafif geçirilse de bulaşma hızı arttı. Üstelik virüsü en yakınınız size bulaştırıyor."