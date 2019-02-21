Kulağınız çınlıyorsa dikkat!

Kulak çınlamasının pek çok sebebi olabilir. Bunlardan biri de uykusuzluktur. Kafeinden kaçınarak düzenli bir uyku alışkanlığı edinebilir ve kulak çınlamasını azaltabilirsiniz.İşte Halit Yerebakan'ın kulak çınlası ile ilgili yazısı... Kulak çınlamasının pek çok sebebi olabilir. Bunlardan biri de uykusuzluktur. Kafeinden kaçınarak düzenli bir uyku alışkanlığı edinebilir ve kulak çınlamasını azaltabilirsiniz.İşte Halit Yerebakan'ın kulak çınlası ile ilgili yazısı... Bulunduğunuz ortamda ses olmadığı halde varmış gibi hissetmenize neden olan kulak çınlamasının birçok farklı nedeni olabilir. Sesi algılayan iç kulakta bulunan hücrelerin hasar görmesi sonucu iç kulak ses üretir ve kulak çınlaması da bu şekilde ortaya çıkar. Uzmanlara göre, yetişkinlerdeki işitme kaybının bir numaralı nedeni gürültüye maruz kalmadır. Peki kulak çınlamasının nedenleri neler? YÜKSEK SES Bir konser sonrası kulaklarınızın saatlerce çınladığını duyabilirsiniz. DİŞ SAĞLIĞI Araştırmalara göre, çınlama bozukluğu, çene ağrısının şiddetiyle ilişkilendirmiştir. Diğer araştırmalar, çene sorunları olan kişilerin kulak çınlamasına daha yatkın olduklarını ve bazen de çenelerini hareket ettirerek başlarındaki sesi kontrol edebildiklerini göstermektedir UYKU DÜZENİ Uyku alışkanlığınızı iyileştirmek, kulak çınlamalarınızı azaltmaya yardımcı olabilir. Öğleden sonra kafein kullanmaktan kaçınarak düzenli bir uyku alışkanlığı sağlayabilirsiniz. Ayrıca uyumadan önce sizi rahatsız edebilecek tüm faktörlerden kaçınmaya çalışın. İLAÇ KULLANIMI Bazı depresyon ve antidepresan ilaçları, kulak çınlamasını artırabilmekte ve ciddi boyutlara getirebilmektedir. Kanser ilaçları, antibiyotikler ve hatta bazen ağrı kesiciler kulak çınlamasını olumsuz etkileyebilir. Eğer çınlamanın kullandığınız ilaçla arttığını düşünüyorsanız mutlaka doktorunuza görünün.