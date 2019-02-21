Kulağınız çınlıyorsa dikkat!

Kulak çınlamasının pek çok sebebi olabilir. Bunlardan biri de uykusuzluktur. Kafeinden kaçınarak düzenli bir uyku alışkanlığı edinebilir ve kulak çınlamasını azaltabilirsiniz.İşte Halit Yerebakan'ın kulak çınlası ile ilgili yazısı...