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Kulağınız çınlıyorsa dikkat!

Kulak çınlamasının pek çok sebebi olabilir. Bunlardan biri de uykusuzluktur. Kafeinden kaçınarak düzenli bir uyku alışkanlığı edinebilir ve kulak çınlamasını azaltabilirsiniz.İşte Halit Yerebakan'ın kulak çınlası ile ilgili yazısı...

HALİT YEREBAKAN
HALİT YEREBAKAN Sağlık galerileri
Giriş Tarihi: 21.02.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 10:10
Kulağınız çınlıyorsa dikkat!

Kulak çınlamasının pek çok sebebi olabilir. Bunlardan biri de uykusuzluktur. Kafeinden kaçınarak düzenli bir uyku alışkanlığı edinebilir ve kulak çınlamasını azaltabilirsiniz.İşte Halit Yerebakan'ın kulak çınlası ile ilgili yazısı...

Kulağınız çınlıyorsa dikkat!

Bulunduğunuz ortamda ses olmadığı halde varmış gibi hissetmenize neden olan kulak çınlamasının birçok farklı nedeni olabilir. Sesi algılayan iç kulakta bulunan hücrelerin hasar görmesi sonucu iç kulak ses üretir ve kulak çınlaması da bu şekilde ortaya çıkar.

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Kulağınız çınlıyorsa dikkat!

Uzmanlara göre, yetişkinlerdeki işitme kaybının bir numaralı nedeni gürültüye maruz kalmadır. Peki kulak çınlamasının nedenleri neler?

Kulağınız çınlıyorsa dikkat!

YÜKSEK SES

Bir konser sonrası kulaklarınızın saatlerce çınladığını duyabilirsiniz.
Uzun süre yüksek sese maruz kalmak, iç kulaklarınızdaki hücrelerde kalıcı hasar meydana getirebilir. Elbette işitmeniz birkaç gün sonra normale dönecektir.

Kulağınız çınlıyorsa dikkat!

DİŞ SAĞLIĞI

Araştırmalara göre, çınlama bozukluğu, çene ağrısının şiddetiyle ilişkilendirmiştir. Diğer araştırmalar, çene sorunları olan kişilerin kulak çınlamasına daha yatkın olduklarını ve bazen de çenelerini hareket ettirerek başlarındaki sesi kontrol edebildiklerini göstermektedir

Kulağınız çınlıyorsa dikkat!

UYKU DÜZENİ

Uyku alışkanlığınızı iyileştirmek, kulak çınlamalarınızı azaltmaya yardımcı olabilir. Öğleden sonra kafein kullanmaktan kaçınarak düzenli bir uyku alışkanlığı sağlayabilirsiniz. Ayrıca uyumadan önce sizi rahatsız edebilecek tüm faktörlerden kaçınmaya çalışın.

Kulağınız çınlıyorsa dikkat!

İLAÇ KULLANIMI

Bazı depresyon ve antidepresan ilaçları, kulak çınlamasını artırabilmekte ve ciddi boyutlara getirebilmektedir. Kanser ilaçları, antibiyotikler ve hatta bazen ağrı kesiciler kulak çınlamasını olumsuz etkileyebilir. Eğer çınlamanın kullandığınız ilaçla arttığını düşünüyorsanız mutlaka doktorunuza görünün.

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