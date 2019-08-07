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Kurban sofraları “sağlık” getirsin

Bayramlarda aileleri bir araya getiren yemek sofraları, aynı zamanda bayramların da sembolü. sağlıklı ve mutlu geçirmek için dengeli beslenmenin önemli olduğunu belirten uzmanlar, kalp-damar hastalığı, hipertansiyon ve diyabet hastalarına uyarılarda bulunuyor. Uzmanlara göre, doymuş yağ ve içeriği daha yüksek olan yağlı etlerin tüketimine dikkat edilmeli. Yağsız veya az yağlı etler tercih edilmeli, kısıtlı miktarlarda tüketmeli ve aşırıya kaçılmamalı. Etlerin kızartma yerine haşlama ve ızgara yöntemiyle pişirilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, sebzelerle tüketilmesini öneriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, yaklaşan 'nda kalp damar, yüksek tansiyon ve diyabet hastalarına önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 07.08.2019 14:17 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 14:37
Kurban Bayramı sofraları “sağlık” getirsin

Kurban eti tüketirken nelere dikkat edilmeli?

Kurban 'nda şeker ve şekerli besin tüketiminin yanı sıra et tüketiminin de arttığına dikkat çeken Özden Örkçü, "Özellikle obezite (şişmanlık), yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve diyabeti (şeker hastalığı) olan kişilerin beslenmelerine daha çok dikkat etmeleri gerekmektedir" dedi.

Kurban Bayramı sofraları “sağlık” getirsin

Taze etin sindirimi zordur

Etlerin sindirimi zor olan besinler olduğunu ifade eden Özden Örkçü, "Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmeleri sağlık açısından daha doğrudur" dedi.

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Kurban Bayramı sofraları “sağlık” getirsin

Az yağlı etler, kısıtlı miktarda tüketilmeli

Tansiyon, diyabet ve kalp-damar hastalığı bulunan kişilerin et tüketirken dikkat etmesi gerekenleri de vurgulayan Özden Örkçü, "Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için; kalp-damar hastalığı, diyabet (şeker hastalığı) ve yüksek tansiyonu olan kişiler, Kurban Bayramı'nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli, kısıtlı miktarlarda tüketmeli ve aşırıya kaçmamaları gerekmektedir" uyarısında bulundu.

Kurban Bayramı sofraları “sağlık” getirsin

Kızartmadan kaçınılmalı

Kurban etinin pişirilme yöntemlerinin de önemli olduğunu belirten Özden Örkçü, şu bilgileri verdi: "Kurban Bayramı'nda, etin tüketim miktarının yanı sıra pişirme yöntemlerine de dikkat edilmelidir. Etlerin pişirilmesinde haşlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan kaçınılmalıdır. Çok yüksek ısıda, uzun süre pişirme ve kızartma yöntemi çeşitli "kanserojen maddelerin" oluşumuna neden olabileceği için tercih edilmemelidir. Etlerin tek başına değil de sebzelerle birlikte pişirilmesi veya tüketilmesi, besin çeşitliliğinin sağlanması açısından sağlıklı bir yöntemdir."

Kurban Bayramı sofraları “sağlık” getirsin

Çok yüksek ısı, besin öğesi kaybını artırıyor

Yüksek ateş yüzeydeki proteinleri birdenbire katılaştırır ve ısı etin iç kısmına ulaşamaz. Bu nedenle etlerin iç sıcaklığı en az 70 ºC-75 ºC olmalıdır. Çok yüksek ısı, etin dış yüzeyinin yanmasına ve su kaybının fazla olmasına yol açarak besin öğesi kaybını artırır.

Kurban Bayramı sofraları “sağlık” getirsin

HAŞLAMA VE IZGARA YÖNTEMİ TERCİH EDİLMELİ

Kurban Bayramı sofraları “sağlık” getirsin

Etler çiğ tüketilmemeli

Etler kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemeli, bazı zoonoz hastalıkların çiğ veya az pişmiş etlerin yenmesiyle bulaştığı akıldan çıkarılmamalıdır.

Enfeksiyonun yayılmasını engellemek için, özellikle çocukların, tuvalet sonrasında, yemek öncesinde, çiftlik hayvanları ve çiğ gıdalarla temastan sonra ellerini sabunla uygun bir şekilde yıkaması sağlanmalıdır. Hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında kişisel hijyen kuralları ihmal edilmemelidir."

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