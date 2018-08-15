Kurban Bayramı’nda bu hastalık artıyor!

Kurban Bayramı'nı kimileri evde, kimileri tatilde karşılayacak… Kurbanlıklar kesilecek, birçok evde kavurma sofralardaki yerini alacak… Ancak aman dikkat! Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı, Kurban Bayramı'nda uygunsuz şartlarda kesilmiş kurbanlıkların bulantı, kusma ve ishal ile seyreden sindirim sistemi enfeksiyonlarına davetiye çıkardığını söylüyor. Doç. Dr. Suna Yapalı "Sindirimi zor olan etin dinlendirilmeden, uygun koşullarda tüketilmemesi de hazımsızlık, şişkinlik ve reflü gibi sindirim sistemi şikayetlerine neden oluyor" diyor. Peki bayramda artış gösteren mide ve sindirim sistemi problemlerinden korunmak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı, çok önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.