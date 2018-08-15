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’nda bu hastalık artıyor!

Giriş Tarihi: 15.08.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 15.08.2018 10:55
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’nda bu hastalık artıyor!
Kurban Bayramı’nda bu hastalık artıyor!

'nı kimileri evde, kimileri tatilde karşılayacak… Kurbanlıklar kesilecek, birçok evde kavurma sofralardaki yerini alacak… Ancak aman dikkat! Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı, Kurban Bayramı'nda uygunsuz şartlarda kesilmiş kurbanlıkların bulantı, kusma ve ishal ile seyreden sindirim sistemi enfeksiyonlarına davetiye çıkardığını söylüyor. Doç. Dr. Suna Yapalı "Sindirimi zor olan etin dinlendirilmeden, uygun koşullarda tüketilmemesi de hazımsızlık, şişkinlik ve reflü gibi sindirim sistemi şikayetlerine neden oluyor" diyor. Peki bayramda artış gösteren mide ve sindirim sistemi problemlerinden korunmak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı, çok önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

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’nda bu hastalık artıyor!
Kurban Bayramı’nda bu hastalık artıyor!

Eti uygun şartlarda saklayın

Eti tüketeceğiniz miktarlarda porsiyonlara bölün ve derin dondurucuda saklayın.

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’nda bu hastalık artıyor!
Kurban Bayramı’nda bu hastalık artıyor!

Tezgahta çözdürmeyin

Sıcak yaz günlerinde tezgahta çözdürülen et mikroorganizmaların hemen çoğalmasına yol açacağından buzdolabı ya da mikrodalga fırında çözdürün.

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’nda bu hastalık artıyor!
Kurban Bayramı’nda bu hastalık artıyor!

Tekrar dondurmayın

Buzdolabı ya da mikrodalgada çözdürdüğünüz etin tamamını pişirin, çözdürdüğünüz eti tekrar dondurmayın.

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’nda bu hastalık artıyor!
Kurban Bayramı’nda bu hastalık artıyor!

Eti hemen pişirmeyin

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı "Kurbanlık hayvanın kesildikten sonra ölüm katılığı durumunun ortadan kalkması için en az 24 saat dinlendirildikten sonra pişirilmesi gerekir. Bekletilmeden hazırlanan et daha sert olur ve sindirimi zordur. Etler yavaş ve kısık ateşte kendi suyu ile pişirilmeli, iç yağ ve kuyruk yağı eklenmemelidir" diyor.

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’nda bu hastalık artıyor!
Kurban Bayramı’nda bu hastalık artıyor!

Kırmızı eti öğlen tüketin

Geç saatlerde tüketilen etin sindirimi daha zor olduğundan 'nda hazımsızlık ve şişkinlik yaşamamak için kırmızı eti geç saatler yerine öğle saatlerinde tüketin.

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’nda bu hastalık artıyor!
Kurban Bayramı’nda bu hastalık artıyor!

Öğün atlamayın

Bayram ziyaretlerinin uzaması, ikramlarda yenilen yiyeceklerin verdiği tokluk hissi öğün atlamaya ve akşam yemeklerinin geç saatlere kaymasına neden olabiliyor. Geç saatlerde yenilen yemekler reflüyü tetikleyebileceğinden, yemek yedikten en az 3 saat sonra yatmaya özen gösterin.

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