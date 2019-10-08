Mandalinanın faydaları nelerdir? İşte mandalinanın az bilinen 7 önemli faydası...

TANSİYONU DÜZENLİYOR

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker "Mandalinanın yüksek potasyum ve düşük sodyum içermesi onu anti-hipertansif yapar. Hipertansiyon, yüksek sodyum yani tuz alımıyla ilişkilidir. Potasyum, sodyum ile tersinir çalışır ve tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur. Tuz tüketimini azaltmak öncelikli hedef olmalıdır. Tuz içeren bir öğünü potasyumdan zengin sebze ve meyvelerle dengelemek ise tansiyonun düzenlenmesine yardımcı olur" diyor.