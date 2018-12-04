Mesane tümörünün 8 belirtisine dikkat !

SİGARA MESANE KANSERİNİ TETİKLİYOR

Mesane tümörünün görülme yaşı ortalama 50 olarak kabul edilse de Türkiye gibi sigara tüketiminin çok fazla olduğu ülkelerde, bu hastalık çok daha erken yaşlarda ortaya çıkabilmektedir. Yoğun sigara kullanımına bağlı olarak mesane kanseri günümüzde artık 20'li yaşlarda bile risk oluşturacak duruma gelmiştir.

Yaşam tarzı değişikliği ve düzenli takip gerekli

Hastalar, tedavi sonrasında sigara kullanıyorsa mutlaka bırakmalıdır. Meyve ve sebzeden zengin bir beslenme düzeni oluşturulmalı, riske yol açabilecek herhangi bir iş kolunda çalışan kişilerin de bu yaşam düzenini değiştirmesi gerekmektedir. Tedavi sonrası en az 5 yıl boyunca düzenli takip altında olmak yaşamsal önem taşımaktadır.