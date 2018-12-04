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tümörünün 8 belirtisine dikkat !

Giriş Tarihi: 04.12.2018 12:31 Güncelleme Tarihi: 04.12.2018 16:53
Mesane tümörünün 8 belirtisine dikkat !

tümörü, prostat kanserinden sonra ürolojik sistem içerisinde en sık rastlanan ve kötü huylu olan kanser türü olarak karşımıza çıkıyor. Erkeklerde, kadınlara oranla 3-4 kat daha fazla görülür ve sigara kullanımı hastalığın oluşumunu ortalama %50 oranında etkiliyor. Bazı iş kollarında kullanılan kimyasalların da, ortaya çıkmasında etkili olduğu hastalığın tedavisinde erken teşhis önemli rol oynuyor. Memorial Dicle Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Op. Dr. Zülfü Sertkaya, mesane kanserini haber veren belirtilerin önemi ve hastalığın tedavisi hakkında bilgi verdi.

Mesane tümörünün 8 belirtisine dikkat !

RİSK ERKEKLERDE DAHA FAZLA

tümörü, idrar kesesinde oluşan tüm iyi ve kötü huylu "ur"lara verilen addır. Erkeklerde, kadınlara oranla 4 kat fazla görülen mesane tümörünün % 90'ı kötü huyludur ve geri kalan % 10'luk kısmını ise iyi huylu tümörler oluşturur. Kadınlarda mesane tümörü daha kötü seyirli olma eğilimindedir.

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Mesane tümörünün 8 belirtisine dikkat !

SİGARA MESANE KANSERİNİ TETİKLİYOR

tümörünün görülme yaşı ortalama 50 olarak kabul edilse de Türkiye gibi sigara tüketiminin çok fazla olduğu ülkelerde, bu hastalık çok daha erken yaşlarda ortaya çıkabilmektedir. Yoğun sigara kullanımına bağlı olarak mesane kanseri günümüzde artık 20'li yaşlarda bile risk oluşturacak duruma gelmiştir.

Yaşam tarzı değişikliği ve düzenli takip gerekli

Hastalar, tedavi sonrasında sigara kullanıyorsa mutlaka bırakmalıdır. Meyve ve sebzeden zengin bir beslenme düzeni oluşturulmalı, riske yol açabilecek herhangi bir iş kolunda çalışan kişilerin de bu yaşam düzenini değiştirmesi gerekmektedir. Tedavi sonrası en az 5 yıl boyunca düzenli takip altında olmak yaşamsal önem taşımaktadır.

Mesane tümörünün 8 belirtisine dikkat !

İDRARDA KAN GÖRÜLMESİ (HEMATÜRİ)

Kanama genellikle ağrısız olarak ortaya çıkar

Mesane tümörünün 8 belirtisine dikkat !

İDRARA ÇIKMA ALIŞKANLIĞININ DEĞİŞMESİ

Tedavide ameliyat altın standart

kanserinin tanı ve tedavisinin ilk adımı, altın standart olarak kabul edilen cerrahidir. Başlangıçta, kapalı yolla yapılan mesane tümörünün çıkartılması (TUR ameliyatı) hem tanı ve evrelemeyi sağlar hem de tedavinin ilk basamağıdır. Daha sonra hastalığın evre ve derecelerine bağlı olarak ileri tedaviler planlanır. Kasa nüfuz etmemiş tümörlerde kapalı olarak tümör çıkartılması ve mesane içine verilecek ilaçlar en etkili tedavi yöntemidir. Tümör eğer kasa yayılmışsa, hastalığın ve hastanın durumuna göre "radikal sistektomi" adı verilen cerrahi yöntem etkili bir tedavi seçeneğidir.

Mesane tümörünün 8 belirtisine dikkat !

SIRTIN BİR BÖLÜMÜNDE AĞRI

Mesane tümörünün 8 belirtisine dikkat !

İŞTAH KAYBI

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