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Metabolizmayı canlandırarak vücutta yağ bırakmayan gıdalar

Alınan kilolardan kurtulmak isteyenler ve sürekli diyet yapanlar sürekli kilo vermenin yollarını araştırıyor. İşte bu noktada hızlı ve sağlıklı kilo vermemize yardımcı olan devreye giriyor. Kış mevsiminde azalan aktivite, uzayan geceler ile birlikte geç yenen yemekler, daha çok karbonhidrat ve yağ tüketimi ve azalan su içme ihtiyacına bağlı olarak metabolizmamız yavaşlar. Metabolizmayı canlandırmak için baharatların gücünden yararlanın. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek metabolizmayı hızlandıran besinler hakkında bilgi verdi. Peki metabolizmayı hızlandıran besinler nelerdir? Hangi canavarı olarak görülüyor? İşte metabolizmayı hızlandıran mucizevi besinler...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 14:13
Metabolizmayı canlandırarak vücutta yağ bırakmayan gıdalar

Alınan kilolardan kurtulmak isteyenler ve sürekli diyet yapanlar sürekli kilo vermenin yollarını araştırıyor. İşte bu noktada hızlı ve sağlıklı kilo vermemize yardımcı olan devreye giriyor. Kış mevsiminde azalan aktivite, uzayan geceler ile birlikte geç yenen yemekler, daha çok karbonhidrat ve yağ tüketimi ve azalan su içme ihtiyacına bağlı olarak metabolizmamız yavaşlar. Metabolizmayı canlandırmak için baharatların gücünden yararlanın. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek metabolizmayı hızlandıran besinler hakkında bilgi verdi. Peki metabolizmayı hızlandıran besinler nelerdir? Hangi canavarı olarak görülüyor? İşte metabolizmayı hızlandıran mucizevi besinler...

Metabolizmayı canlandırarak vücutta yağ bırakmayan gıdalar

Az yemek, çeşitli bitki çayları içmek kilo vermede faydalı olmayabiliyor. Metabolizmamız, yani yediklerimiz sindirme hızımız ya da vücudumuzun yediklerimizi enerjiye çevirme hızı her insanın bünyesine göre değişiklik gösterir.

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Metabolizmayı canlandırarak vücutta yağ bırakmayan gıdalar

Bu nedenle bünyemize iyi gelecek zayıflamamıza yardımcı olacak tüketmekte fayda var. hızı, organların çalışması için vücudun gün boyu ihtiyaç duyduğu minimum enerji (kalori) değeridir.

Metabolizmayı canlandırarak vücutta yağ bırakmayan gıdalar

hızı yüksek olanlar düşük olanlara göre gün boyu daha fazla kalori yakar ve bu özellikle kilo verme döneminde önem kazanır.

Metabolizmayı canlandırarak vücutta yağ bırakmayan gıdalar

METABOLİZMA HIZI NEDİR?

Her insanın hızı cinsiyetine, yaşına, kas yoğunluğuna, vücudundaki yağ miktarına göre değişebilir.

Metabolizmayı canlandırarak vücutta yağ bırakmayan gıdalar

Bazı insanlar vücudun normal fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için her gün 1300 kaloriye ihtiyaç duyarken bazı kişilerde bu rakam 2500'e kadar çıkabilmektedir.

Metabolizmayı canlandırarak vücutta yağ bırakmayan gıdalar

Sıralayacağımız dışında kahvaltıyı atlamamak, kendinizi aç bırakmak yerine sık ve küçük öğünler yemek, çok yorucu olmayan ancak düzenli egzersizler yapmak metabolizmayı hızlandırmak açısından önemlidir.

İŞTE METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN BESİNLER...

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