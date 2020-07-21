Metabolizmayı canlandırarak vücutta yağ bırakmayan gıdalar

Alınan kilolardan kurtulmak isteyenler ve sürekli diyet yapanlar sürekli kilo vermenin yollarını araştırıyor. İşte bu noktada metabolizmayı hızlandıran hızlı ve sağlıklı kilo vermemize yardımcı olan besinler devreye giriyor. Kış mevsiminde azalan aktivite, uzayan geceler ile birlikte geç yenen yemekler, daha çok karbonhidrat ve yağ tüketimi ve azalan su içme ihtiyacına bağlı olarak metabolizmamız yavaşlar. Metabolizmayı canlandırmak için baharatların gücünden yararlanın. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek metabolizmayı hızlandıran besinler hakkında bilgi verdi. Peki metabolizmayı hızlandıran besinler nelerdir? Hangi besin metabolizma canavarı olarak görülüyor? İşte metabolizmayı hızlandıran mucizevi besinler...