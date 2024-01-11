Giriş Tarihi: 11.01.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
12:38
Metabolizmayı makine gibi çalıştırıyor! Bu besin vücuttaki yağ oranını dibe çekiyor…
Metabolizma, vücudun işlevlerini yerini getirmesi ve organların çalışmasından rol oynayan kimyasal tepkilere denir. Tüketilen besinlerin enerjiye dönüşümü de metabolizma tarafından sağlanır. Metabolizmanın hızı beslenme şekliyle doğrudan bağlantılıdır. Tüketilen besinler sayesinde metabolizmanın hızlanması sağlanarak kilo verme süreci desteklenir. İşte metabolizmanızı makine gibi çalıştırarak kilo verme sürecini kolaylaştıran o besin…