Metabolizmayı makine gibi çalıştırıyor! Bu besin vücuttaki yağ oranını dibe çekiyor…

SİRKE

Sirkenin içeriğinde yer alan asetik asit, midenin kısa süre içerisinde boşalmasının önüne geçer. Sirke, midedeki boşalmayı geciktirir ve metabolizmanın hızlanmasını sağlar. Ayrıca yapılan bazı çalışmalara göre; sirke, vücutta bulunan yağ oranının azalmasında rol oynar.