Mikropları anında yok eden mucize besin...

Grip başta olmak üzere birçok hastalıktan korunmak için ilk şart; beslenme! Sağlıklı besinler tüketerek birçok hastalığın önüne geçebilir hatta vücutta oluşan mikropların yok olmasını sağlayabilirsiniz. Özellikle mevsim geçişlerinde hastalıklara yakalanmamak için bu besinleri mutfağınızdan ayırmayın. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, "Bağışıklık sistemi insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan, zararlı mikropları fark edip yok etmeye çalışan bir sistemdir. Antibiyotik kullanmadan bağışıklık sisteminizi doğal formüllerle güçlendirmeniz mümkün" derken, kış aylarında tüketilmesi gereken 10 doğal antibiyotiği anlattı. İşte vücudumuzu mikroplardan arındıran antibiyotik değerinde mucizevi besinler…