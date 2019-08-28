Mucize besin şeker hastalığına kalkan oluyor! İşte kan şekerini düzenleyen besinler ve faydaları...

KALP HASTALIKLARINA VEDA



Mucize baharat kimyon içerdiği östrojen benzeri etki yapan molekül fitoöstrojen ve antioksidanbileşenleri kuersetin ve luteolin sayesinde yüksek kolesterolden korunmaya yardımcı olur. Bir çalışmada kanda bulunan kötü kolesterol olan LDL seviyesi yüksek olan hastaların 15 gün kimyon tüketmeleriyle, LDL düzeylerinin yüzde 10 düştüğü bulunmuştur. Başka bir çalışma sonuçlarına göre sekiz hafta kimyon tüketimiyle kalp damar sağlığını olumsuz yönde etkileyen kan yağları olan trigliserit düzeyleri azalmıştır. 88 kadın üzerinde yapılan süper bir çalışmada ise yoğurdun üzerine eklenen kimyonun üç aylık sürede hem LDL'yi düşürdüğü, hem de iyi kolesterol olan HDL seviyelerini yükselttiği görülmüştür. Yemeklerinizle beraber tükettiğiniz bir kase yoğurda bir çay kaşığı kimyon ekleyebilirsiniz.