Mucizevi etkileriyle soğan suyunun faydaları

3. Quercetin sayesinde alerjiyle savaşır

Serbes radikal hasarına, yaşlanmaya ve iltihaplanmaya karşı savaşan Querceti'in soğan suyunda yer alması onu daha değerli yapmaktadır. Soğan suyu astım ve diğer solunum hastalıklarının tedavisinde de yardımcı olur. Soğan suyundaki quercetin, iltihaplanma ve diğer alerjilerle savaşır.

Araştırmalar, quersetin içeren anti-inflamatuar gıdaların, kalp rahatsızlığı ve kan damarı problemleri, alerjiler, enfeksiyonlar, kronik yorgunluk ve artrit gibi otoimmün bozukluklarla ilgili belirtiler gibi bir dizi iltihaplı sağlık sorunuyla savaştığını ortaya çıkarmıştır.