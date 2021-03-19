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Mutasyonlu belirtilerine dikkat! İşte gün gün insan vücudunu böyle ele geçiriyor...

Genel olarak "yüksek ateş ve nefes darlığı" olarak bilinen belirtilerinin bu semptomlar haricinde uzmanların araştırmaları sonucunda tespit edilen birçok farklı semptomunun da ortaya çıktığı bildirildi. Kişiden kişiye semptomları farklılık gösteren koronavirüse yakalanan vatandaşların büyük bir çoğunluğunda son dönemde en çok duyulan şikayet ise tat ve koku alma kaybı olarak ifade ediliyor. İşte yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan corona belirtileri ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 19.03.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 09:36
Mutasyonlu corona virüs belirtilerine dikkat! İşte gün gün insan vücudunu böyle ele geçiriyor...

Yapılan araştırmalardan gelen son dakika haberine göre; genel olarak "yüksek ateş ve nefes darlığı" olarak bilinen belirtilerinin bu semptomlar haricinde uzmanların araştırmaları sonucunda tespit edilen birçok farklı belirtisinin de bulunduğu biliniyor. Kişiden kişiye semptomları farklılık gösteren koronavirüs salgınına yakalanan vatandaşların büyük bir çoğunluğunda tat ve koku alma kaybı görüldüğü uzmanlar tarafından ifade edilirken vatandaşların salgın sürecinde corona virüsü belirtileri ile ilgili bilinç sahibi olması ve kendini takip etmesi büyük önem taşıyor. kişiden kişiye değişen etkilere sebep olabiliyor.

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Ülkemizde artan vakalarla beraber vatandaşlar corona belirtileri ile ilgili detayları gün içerisinde araştırıyor. Salgının ortaya çıktığı ilk günlerde daha uzmanlar Covid-19 virüsünün; soğuk algınlığı ve grip semptomları ile kendini gösterdiğini ifade etse de araştırmalar sonucunda yeni bulgular keşfedildi.

Mutasyonlu corona virüs belirtilerine dikkat! İşte gün gün insan vücudunu böyle ele geçiriyor...

GÜN GÜN ETKİSİ

1-3. gün

Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.

Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.

Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

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Mutasyonlu corona virüs belirtilerine dikkat! İşte gün gün insan vücudunu böyle ele geçiriyor...

4. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Ses boğuklaşır.

Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.

Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

Mutasyonlu corona virüs belirtilerine dikkat! İşte gün gün insan vücudunu böyle ele geçiriyor...

5. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.

Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.

Eklem ağrıları görülür.

Mutasyonlu corona virüs belirtilerine dikkat! İşte gün gün insan vücudunu böyle ele geçiriyor...

6. gün

Kuru öksürük başlar.

Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.

Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.

Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.

İshal ve kusma şiddetlenir.

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