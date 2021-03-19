Mutasyonlu corona virüs belirtilerine dikkat! İşte gün gün insan vücudunu böyle ele geçiriyor...

Yapılan araştırmalardan gelen son dakika haberine göre; genel olarak "yüksek ateş ve nefes darlığı" olarak bilinen corona virüs belirtilerinin bu semptomlar haricinde uzmanların araştırmaları sonucunda tespit edilen birçok farklı belirtisinin de bulunduğu biliniyor. Kişiden kişiye semptomları farklılık gösteren koronavirüs salgınına yakalanan vatandaşların büyük bir çoğunluğunda tat ve koku alma kaybı görüldüğü uzmanlar tarafından ifade edilirken vatandaşların salgın sürecinde corona virüsü belirtileri ile ilgili bilinç sahibi olması ve kendini takip etmesi büyük önem taşıyor. Corona virüs belirtileri kişiden kişiye değişen etkilere sebep olabiliyor.

İŞTE MUTASYONLU VİRÜS BELİRTİLERİ!

Ülkemizde artan vakalarla beraber vatandaşlar corona belirtileri ile ilgili detayları gün içerisinde araştırıyor. Salgının ortaya çıktığı ilk günlerde daha uzmanlar Covid-19 virüsünün; soğuk algınlığı ve grip semptomları ile kendini gösterdiğini ifade etse de araştırmalar sonucunda yeni bulgular keşfedildi.