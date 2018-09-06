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Mutfağınızda yer açın! İşte en ...

Giriş Tarihi: 06.09.2018 21:53 Güncelleme Tarihi: 06.09.2018 22:12
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Mutfağınızda yer açın! İşte en ...
Mutfağınızda yer açın! İşte en sağlıklı besinler...

Bazı besinler, sağlık için olmazsa olmazlardan... Örneğin domates, İyi bir idrar söktürücüdür ve vücuttaki zararlı maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Kanı temizler. Kanseri, özellikle de prostat kanserini önlemede çok etkilidir. Kırmızı biber, diş ve boğaz ağrılarını hafifletir. Sinirleri yatıştırır. Cinsel gücü artırır. İşte mutfağınızdan eksik etmememiz gereken o besinler...

KİVİ

Lif açısından da zengin bir besin olan kivi bağırsakları çalıştırarak sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Vücudu ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Nezle ve grip gibi soğuk algınlıklarına iyi gelir. Nefes açıcı etkisi ile astımlılara faydalıdır.

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Mutfağınızda yer açın! İşte en ...
Mutfağınızda yer açın! İşte en sağlıklı besinler...

Başta meme kanseri olmak üzere, kanser oluşumuna ve ilerlemesine karşı koruyucudur. Kan basıncını dengeler. Tansiyonu ve kandaki kolesterol oranını düşürür. Karaciğeri çalıştırır ve kanı temizler. Kansızlığa ve mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Yaşlanmanın ciltteki belirtilerini azaltır.

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Mutfağınızda yer açın! İşte en ...
Mutfağınızda yer açın! İşte en sağlıklı besinler...

CEVİZ

İçerdiği Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri sayesinde beyin ve zekâ gelişimini destekler. Vücuda enerji verir. Hafızayı kuvvetlendirir. Vücuttaki zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardım eder. Kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. Hazımsızlığı giderir.

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Mutfağınızda yer açın! İşte en ...
Mutfağınızda yer açın! İşte en sağlıklı besinler...

İshal, kabızlık ve dizanteriyi giderir. Göğüs ağrılarında ve öksürükte faydası görülür. Ceviz yağı Bağırsak kurtlarını döker. Ciltteki lekelere sürülüp ovulursa lekeleri giderir. Nasırlara sürülürse iyileştirir. Ceviz, bal ile birlikte yenirse basura iyi gelir.

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Mutfağınızda yer açın! İşte en ...
Mutfağınızda yer açın! İşte en sağlıklı besinler...

KIRMIZI BİBER

Beta karoten ve C vitamini açısından zengin birbesin olan Kırmızıbiber bağışık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklara, özellikle de kolera gibi bulaşıcı hastalıklara, karşı direncini arttırır. Sindirimi kolaylaştırcı ve iştah açıcı etkisi vardır. İshali kesmesinin yanında, iyi bir idrar ve gaz söktürücüdür. Kansere karşı etkili bir koruyucudur. Ferahlatıcı ve solunum yollarını açıcı özelliği ile soğuk algınlığı, grip, bronşit gibi solunumyolları rahatsızlıklarına ve öksürüğe iyi gelir. Romatizma, diş ve boğaz ağrılarını hafifletir. Sinirleri yatıştırır. Cinsel gücü artırır.

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Mutfağınızda yer açın! İşte en ...
Mutfağınızda yer açın! İşte en sağlıklı besinler...

FESLEĞEN

Sakinleştirici özelliği ile vücudu rahatlatır. Enerji verir. İştah açıcıdır. Hazımsızlığı giderir. Öksürüğü ve baş dönmesini keser. Ağız içindeki yaralara karşı faydalıdır. Arı sokmasında zehrin etkisini azaltır.

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Mutfağınızda yer açın! İşte en ...
Mutfağınızda yer açın! İşte en sağlıklı besinler...

Çayı yapılıp içilirse bağırsak gazlarını giderir, cildi rahatlatır. Fesleğen ile hazırlanan losyonlarla saç derisine masaj yapılırsa saç köklerini güçlendirir. Fesleğen yağı selülit şikâyetlerini azaltır.

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