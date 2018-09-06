Mutfağınızda yer açın! İşte en sağlıklı besinler...

Bazı besinler, sağlık için olmazsa olmazlardan... Örneğin domates, İyi bir idrar söktürücüdür ve vücuttaki zararlı maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Kanı temizler. Kanseri, özellikle de prostat kanserini önlemede çok etkilidir. Kırmızı biber, diş ve boğaz ağrılarını hafifletir. Sinirleri yatıştırır. Cinsel gücü artırır. İşte mutfağınızdan eksik etmememiz gereken o besinler...

KİVİ



Lif açısından da zengin bir besin olan kivi bağırsakları çalıştırarak sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Vücudu ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Nezle ve grip gibi soğuk algınlıklarına iyi gelir. Nefes açıcı etkisi ile astımlılara faydalıdır.