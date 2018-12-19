Muzdaki büyük mucize! Günde 2 muzla o hastalıktan kurtulmak mümkün...

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLEYİCİ VE STRES GİDERİCİ



Depresyon ve ruh hali: İçerdiği yüksek triptofan seviyeleri ile muz depresyonla mücadelede etkilidir. Triptofan vücutta ruh halini arttıran beyin nörotransmitteri olan mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonine çevrilir. Muz B6 vitamini içeriği ile iyi bir uyku çekmenizi sağlar ve magnezyum içeriği ile de kasların rahatlamasına yardımcı olur. Kan şekerini düzenleyici ve stres giderici, rahatlatıcı özelliği ile muz post menapozal belirtileri de azaltır.