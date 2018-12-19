Muzdaki büyük mucize! Günde 2 muzla o hastalıktan kurtulmak mümkün...

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Muz potasyumun iyi bir kaynağıdır. Potasyum kalp atımı için vücuttan elektrik akımının geçmesini sağlayan bir elektrolit mineraldir. Yüksek potasyum ve düşük sodyum içeriği ile muz yüksek kan basıncını önleyerek kardiyovasküler hastalıklara karşı korur. Yapılan bir çalışmada günde 4069 mg potasyum alan bireylerde, günde 1000 mg alanlarla karşılaştırıldığında iskemik kalp hastalığından ölüm riskinin yüzde 49 azaldığı saptanmıştır. 1 orta boy muz 422 mg potasyum içerir. Yüksek potasyum alımı inme riskini azaltır, kas kütlesinin azalmasına önler, kemik-mineral yoğunluğu korur ve böbrek taşı oluşum riskini düşürür" dedi.