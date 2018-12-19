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  • Muzdaki büyük mucize! Günde 2 muzla o hastalıktan kurtulmak mümkün...

Muzdaki büyük mucize! Günde 2 muzla o hastalıktan kurtulmak mümkün...

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım muzun faydalarını anlattı. Lezzetli ve sevilen bir meyve olan muzun iyi bir potasyum kaynağı olduğunu belirten diyetisyen muzun sağlımıza birçok faydası olduğunu belirtti. İşte ...

Giriş Tarihi: 19.12.2018 12:52 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 13:12
Muzdaki büyük mucize! Günde 2 muzla o hastalıktan kurtulmak mümkün...

Muzun bu faydalarını daha önce duymamış olabilirsiniz. Meğer küçükten büyüğe severek tüketilen muzun sağlığımıza büyük faydaları varmış...

Muzdaki büyük mucize! Günde 2 muzla o hastalıktan kurtulmak mümkün...

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Muz potasyumun iyi bir kaynağıdır. Potasyum kalp atımı için vücuttan elektrik akımının geçmesini sağlayan bir elektrolit mineraldir. Yüksek potasyum ve düşük sodyum içeriği ile muz yüksek kan basıncını önleyerek kardiyovasküler hastalıklara karşı korur. Yapılan bir çalışmada günde 4069 mg potasyum alan bireylerde, günde 1000 mg alanlarla karşılaştırıldığında iskemik kalp hastalığından ölüm riskinin yüzde 49 azaldığı saptanmıştır. 1 orta boy muz 422 mg potasyum içerir. Yüksek potasyum alımı inme riskini azaltır, kas kütlesinin azalmasına önler, kemik-mineral yoğunluğu korur ve böbrek taşı oluşum riskini düşürür" dedi.

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Muzdaki büyük mucize! Günde 2 muzla o hastalıktan kurtulmak mümkün...

Diyetisyen Yıldırım, muzun faydalı olduğu diğer durumları şöyle sıraladı:

Muzdaki büyük mucize! Günde 2 muzla o hastalıktan kurtulmak mümkün...

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLEYİCİ VE STRES GİDERİCİ

Depresyon ve ruh hali: İçerdiği yüksek triptofan seviyeleri ile muz depresyonla mücadelede etkilidir. Triptofan vücutta ruh halini arttıran beyin nörotransmitteri olan mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonine çevrilir. Muz B6 vitamini içeriği ile iyi bir uyku çekmenizi sağlar ve magnezyum içeriği ile de kasların rahatlamasına yardımcı olur. Kan şekerini düzenleyici ve stres giderici, rahatlatıcı özelliği ile muz post menapozal belirtileri de azaltır.

Muzdaki büyük mucize! Günde 2 muzla o hastalıktan kurtulmak mümkün...

Ülser tedavisi: Doğal bir antiasit görevi görür. Düzenli muz tüketimi mide ülserlerine karşı koruma sağlar. Muzdaki bileşikler midede hidroklorik aside karşı kalın koruyucu bir bariyer oluşturur. Muz proteaz inhibitörlerini de içerir, bunlar mide ülserlerinin ana nedeni olan bazı bakterileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Muzdaki büyük mucize! Günde 2 muzla o hastalıktan kurtulmak mümkün...

Diyare (ishal) tedavisi: İshalde potasyum gibi elektrolitler büyük miktarda kaybolur, bu durum halsizlikle sonuçlanabilmektedir. Muz potasyum içeriği ile kaybolan miktarları yenilemeye yardımcı olur.

Muzdaki büyük mucize! Günde 2 muzla o hastalıktan kurtulmak mümkün...

Sindirim ve kilo kaybı: Muz yüksek lif içerir, 1 muz yaklaşık günlük lif ihtiyacının %10'unu içerir. B6 vitamini ile Tip 2 diyabete karşı korur ve kilo kaybına yardımcı olur, beraberinde şişlikleri azaltır, sinir sistemini güçlendirir, beyaz kan hücrelerinin üretiminde yardımcıdır. Muz hem tatlı tadı hem de tok kalmayı sağlayıcı özelliği ile açlık hissini bastırır. Yorucu egzersizler öncesi hem enerji sağlamak hem de kan şekeri seviylerini düzenlemek için 2 muz tüketin. İçerdiği magnezyum ile muz kas kramplarını da önler.

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