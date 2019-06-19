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  • Neden sürekli aç hissediyorum? İşte sürekli aç hissetmenin 8 nedeni!

Neden sürekli aç hissediyorum? İşte !

Gün içerisinde ne kadar yemek yeseniz de kısa sürede tekrar açlık hissine kapılıyorsanız bunun birçok sebebi olabilir. Sürekli açlık hissetmenizin altında düzensiz ve dengesiz beslenmenin olabileceği gibi günlük davranışlarımızda aç hissetmenize neden olabilir. Neden sürekli aç hissediyorum? Neden sürekli yemek yemek istiyorum? Hangi açlık hissini bastırır? Hangi besinler daha uzun süre tok tutar? gibi soruları siz de kendinize soruyorsanız cevabını Diyetisyen ve veriyor... İşte gün içinde sürekli açlık hissetmenize neden olan 8 hatalı davranış...

Giriş Tarihi: 19.06.2019 16:20 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 10:35
Neden sürekli aç hissediyorum? İşte sürekli aç hissetmenin 8 nedeni!

Diyetisyen ve , sürekli aç hissedilme konusu ve nedenleri hakkında bilgilendirdi. İmrağ, sürekli aç hissetmenizin nedenlerini şöyle sıraladı;

Neden sürekli aç hissediyorum? İşte sürekli aç hissetmenin 8 nedeni!

Gün içerisinde yeterli protein almıyor olabilirsiniz.

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Neden sürekli aç hissediyorum? İşte sürekli aç hissetmenin 8 nedeni!

Protein açlık hormonlarını düzenleyerek iştah kontrolünde önemli rol oynar.

Neden sürekli aç hissediyorum? İşte sürekli aç hissetmenin 8 nedeni!

Yapılan bir çalışmada gün içerisinde aldığı kalorinin yüzde 25 ini proteinden alan kilolu bireylerin daha az protein tüketen bireylere göre gece atıştırmalarının daha az olduğu saptanmıştır.

Neden sürekli aç hissediyorum? İşte sürekli aç hissetmenin 8 nedeni!

Yeteri kadar uyumuyor olabilirsiniz.

Neden sürekli aç hissediyorum? İşte sürekli aç hissetmenin 8 nedeni!

Yetersiz uyku iştah uyarıcı hormon olan ghrelin seviyesini arttırır ve bu da aç hissetmenize neden olur.

Neden sürekli aç hissediyorum? İşte sürekli aç hissetmenin 8 nedeni!

Açlık seviyesinin kontrol altında tutulması için en az 8 saat uyku gereklidir.

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