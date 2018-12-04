O hücreleri uyandırıyor! Bu faydasını ilk defa duyacaksınız...

Yemeklerinize ilave ettiğiniz baharatlar metabolizmanızı hızlandırarak göbek yağlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olur. İşte göbek yağlarınızdan kurtulmaya yardımcı mucizevi baharatlar... ZENCEFİL: Bu aromatik baharat, mide rahatsızlıklarında yatıştırıcı özellik taşıyor ama aynı zamanda kilo da verdiriyor. Antioksidan yönünden zengin olan bu baharat, acı biberde bulunan kapsaikin adlı bileşik ile yüklü. Çalışmalar, kapsaikin maddesinin metabolizmayı hızlandırdığını ve sonuç olarak da kalori yaktığını gösteriyor. Metabolism dergisinde yayımlanan bir araştırma sonucuna göre, zencefil gıda termik etkisini artırır ve tokluk duygusunu destekler. BİBERİYE: British Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan bir makaleye göre, biberiyede bulunan karnosik asit, açlık kan şekeri seviyesini düşürerek kilo alımına sınır koyar. Açlık kan şekeri, sekiz ila 12 saat yiyeceksiz kalındığında (genellikle gece) ölçülen şeker değeridir. Bir başka çalışmaya göre, polifenol ve flanonoid bileşenlerini içeren biberiye, tip 2 diyabetle ilgili enzimlerin engellenmesine yardım eder. Biberiye çayı da zayıflamak isteyenlere oldukça fayda sağlar.