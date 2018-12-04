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O hücreleri uyandırıyor! Bu faydasını ilk defa duyacaksınız...

Giriş Tarihi: 04.12.2018 12:27 Güncelleme Tarihi: 04.12.2018 12:50
O hücreleri uyandırıyor! Bu faydasını ilk defa duyacaksınız...

Yemeklerinize ilave ettiğiniz baharatlar metabolizmanızı hızlandırarak göbek yağlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olur.

İşte göbek yağlarınızdan kurtulmaya yardımcı mucizevi baharatlar...

O hücreleri uyandırıyor! Bu faydasını ilk defa duyacaksınız...

: Bu aromatik baharat, mide rahatsızlıklarında yatıştırıcı özellik taşıyor ama aynı zamanda kilo da verdiriyor. Antioksidan yönünden zengin olan bu baharat, acı biberde bulunan kapsaikin adlı bileşik ile yüklü.

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O hücreleri uyandırıyor! Bu faydasını ilk defa duyacaksınız...

Çalışmalar, kapsaikin maddesinin metabolizmayı hızlandırdığını ve sonuç olarak da kalori yaktığını gösteriyor.

O hücreleri uyandırıyor! Bu faydasını ilk defa duyacaksınız...

Metabolism dergisinde yayımlanan bir araştırma sonucuna göre, gıda termik etkisini artırır ve tokluk duygusunu destekler.

O hücreleri uyandırıyor! Bu faydasını ilk defa duyacaksınız...

BİBERİYE: British Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan bir makaleye göre, biberiyede bulunan karnosik asit, açlık kan şekeri seviyesini düşürerek kilo alımına sınır koyar.

O hücreleri uyandırıyor! Bu faydasını ilk defa duyacaksınız...

Açlık kan şekeri, sekiz ila 12 saat yiyeceksiz kalındığında (genellikle gece) ölçülen şeker değeridir.

O hücreleri uyandırıyor! Bu faydasını ilk defa duyacaksınız...

Bir başka çalışmaya göre, polifenol ve flanonoid bileşenlerini içeren biberiye, tip 2 diyabetle ilgili enzimlerin engellenmesine yardım eder. Biberiye çayı da zayıflamak isteyenlere oldukça fayda sağlar.

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