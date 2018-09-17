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Ödem attıran tüyolar!

Giriş Tarihi: 17.09.2018 21:19 Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 21:24
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Ödem attıran tüyolar!
Ödem attıran tüyolar!

Ödem, vücudun hücreler arası sıvı hacminin artmasıyla oluşan bir durum. Ödeminin ortaya çıkmasında çok sayıda neden olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Uysal, basit yaşam değişikliklerinin ödemi azalttığına dikkat çekiyor

Ödem, hemen herkesin az ya da çok tanıştığı bir sorun. Sabah uyanır uyanmaz yüzünüzün şiştiğini, yüzüğünüzün dar geldiğini ya da ayakkabılarınızı zor giydiğinizi fark ettiğinizde aklınıza ilk gelen neden, ödem oluyor… Vücut ağırlığının artması, yüzük ve ayakkabıların sıkması, çorapların iz bırakması, yüzün şişmesi, kollarda ve bacak cildinde gerginlik ve sertlik, ödemin belirtileri olarak sıralanıyor.

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Ödem attıran tüyolar!
Ödem attıran tüyolar!

Bu belirtiler, vücudunuzda en az 4-5 litre fazla su olduğu anlamına gelebiliyor. Vücudun hücreler arası sıvı hacminin artmasıyla ödemin ortaya çıktığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Uysal, ödemin önlenemez bir durum olmadığını, bazen basit yaşam şekli değişiklikleriyle ödemin azaltılabileceğine dikkat çekiyor. İşte ödeme karşı alabileceğiniz basit ama etkili önlemler…

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Ödem attıran tüyolar!
Ödem attıran tüyolar!

TUZU AZALTIN

Fazla tuz tüketimi ödeme neden olabiliyor. Ayrıca yüksek tansiyona ve dolayısıyla kalp, böbrek ve beyinle ilgili ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Ülkemizde yapılan çalışmalar normal tüketilmesi gerekenden neredeyse 3 kat fazla tuz tükettiğimizi gösteriyor.

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Ödem attıran tüyolar!
Ödem attıran tüyolar!

Bu nedenle günlük tüketim alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Tuzu azaltın. Azaltırken yalnızca yemeklere doğrudan döktüğünüz tuzu dikkate almayın, ayrıca yüksek tuz içeren gıdalar hazır gıdalar, soslar, cips ve çerezlerden uzak durmaya çalışın.

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Ödem attıran tüyolar!
Ödem attıran tüyolar!

HAREKETİNİZİ ARTTIRIN

Lenf sistemi, vücuttaki fazla sıvıların atılmasında son derece önemli. Uzun süre hareketsiz kalınması lenf dolaşımını azaltarak ödeme neden oluyor. Düzenli spor yapılması ise ödemi azaltıyor.

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Ödem attıran tüyolar!
Ödem attıran tüyolar!

İLAÇLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

Bazı romatizma ilaçları ve tansiyon ilaçları ödeme neden olabiliyor. Romatizma ilaçları ve ağrı kesiciler gerekliyse mutlaka kullanılmalı. Ama burada dikkat edilecek nokta, uzun süre sürekli kullanılmaması. Zira bu ilaçların sürekli kullanılması da ödemi artırıyor. Tansiyon ilacına bağlı ödem oluştuysa doktorunuza danışarak ilacın değiştirilip değiştirilmeyeceğini öğrenebilirsiniz.

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Ödem attıran tüyolar!
Ödem attıran tüyolar!

KARBONHİDRATI AZALTIN

Fazla karbonhidrat aldığınızda, vücudunuz bunu sindirebilmek için fazla su tutuyor. Bu durum da ödeme neden olabiliyor. Bunu önlemek için karbonhidrat içeren ekmek, makarna, pilav gibi besinlerin tüketimini azaltın.

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