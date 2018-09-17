Ödem attıran tüyolar!

Ödem, vücudun hücreler arası sıvı hacminin artmasıyla oluşan bir durum. Ödeminin ortaya çıkmasında çok sayıda neden olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Uysal, basit yaşam değişikliklerinin ödemi azalttığına dikkat çekiyor

Ödem, hemen herkesin az ya da çok tanıştığı bir sorun. Sabah uyanır uyanmaz yüzünüzün şiştiğini, yüzüğünüzün dar geldiğini ya da ayakkabılarınızı zor giydiğinizi fark ettiğinizde aklınıza ilk gelen neden, ödem oluyor… Vücut ağırlığının artması, yüzük ve ayakkabıların sıkması, çorapların iz bırakması, yüzün şişmesi, kollarda ve bacak cildinde gerginlik ve sertlik, ödemin belirtileri olarak sıralanıyor.