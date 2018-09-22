Ön yargıları yıktı! Binlerce kişiye ilham kaynağı oldu

Yoga eğitmeni Dana Falsetti, tüm ön yargılara rağmen yoganın herkes için olduğunu kanıtladı. İnsanların dış görünüşünü önemsemeyen Dana, öz sevginin çok önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Hayatı dilediği gibi yaşayan kadın: Dana Falsetti Herkes isterse 'yoga' yapabilir! Kadınların vücut şekilleri, beden ölçüleri ve fiziksel özellikleri üzerinden yapılan her türlü ayrımcılığa ve sınıflandırmaya karşı tüm dünyanın sesi artık (ve nihayet) daha gür çıkıyor. Toplumun tek tipleştirdiği, 'normal' olarak tanımladığı ve sınırlarının zorlanmasından dahi rahatsızlık duyduğu o alanların çatlaklarından yavaş yavaş içeri sızmaya başlayan bu haklı başkaldırının en güzel örneklerinden birini tanıyıp, ondan ilham almak eminiz size de iyi gelecek. Pensilvanaya'da doğan Dana, yıllar boyunca insanların ön yargılarıyla mücadele etti. Yetenekli eğitmen, yoga sayesinde bu zorlu mücadeleyi kazandı ve kendi öğretilerini başkalarına yardım edebilmek için kullanmaya karar verdi. Dana, bu güce ulaşmak için çok çabaladı. İnsanların ön yargıları ile mücadele ederken hayatının bir döneminde duygusal olarak çöküntü yaşadığını çekinmeden dile getiren Dana, yoganın kendisine zihinsel berraklık getirdiğini keşfetti.