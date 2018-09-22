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Ön yargıları yıktı! kişiye ilham kaynağı oldu

Yoga eğitmeni Dana Falsetti, tüm ön yargılara rağmen yoganın herkes için olduğunu kanıtladı. İnsanların dış görünüşünü önemsemeyen Dana, öz sevginin çok önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Giriş Tarihi: 22.09.2018 12:50 Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 12:56
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Ön yargıları yıktı! kişiye ilham kaynağı oldu
Ön yargıları yıktı! Binlerce kişiye ilham kaynağı oldu

Hayatı dilediği gibi yaşayan kadın: Dana Falsetti

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Ön yargıları yıktı! kişiye ilham kaynağı oldu
Ön yargıları yıktı! Binlerce kişiye ilham kaynağı oldu

Herkes isterse 'yoga' yapabilir!

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Ön yargıları yıktı! kişiye ilham kaynağı oldu
Ön yargıları yıktı! Binlerce kişiye ilham kaynağı oldu

Kadınların vücut şekilleri, beden ölçüleri ve fiziksel özellikleri üzerinden yapılan her türlü ayrımcılığa ve sınıflandırmaya karşı tüm dünyanın sesi artık (ve nihayet) daha gür çıkıyor.

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Ön yargıları yıktı! kişiye ilham kaynağı oldu
Ön yargıları yıktı! Binlerce kişiye ilham kaynağı oldu

Toplumun tek tipleştirdiği, 'normal' olarak tanımladığı ve sınırlarının zorlanmasından dahi rahatsızlık duyduğu o alanların çatlaklarından yavaş yavaş içeri sızmaya başlayan bu haklı başkaldırının en güzel örneklerinden birini tanıyıp, dan ilham almak eminiz size de iyi gelecek.

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Ön yargıları yıktı! kişiye ilham kaynağı oldu
Ön yargıları yıktı! Binlerce kişiye ilham kaynağı oldu

Pensilvanaya'da doğan Dana, yıllar boyunca insanların ön yargılarıyla mücadele etti.

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Ön yargıları yıktı! kişiye ilham kaynağı oldu
Ön yargıları yıktı! Binlerce kişiye ilham kaynağı oldu

Yetenekli eğitmen, yoga sayesinde bu zorlu mücadeleyi kazandı ve kendi öğretilerini başkalarına yardım edebilmek için kullanmaya karar verdi.

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Ön yargıları yıktı! kişiye ilham kaynağı oldu
Ön yargıları yıktı! Binlerce kişiye ilham kaynağı oldu

Dana, bu güce ulaşmak için çok çabaladı. İnsanların ön yargıları ile mücadele ederken hayatının bir döneminde duygusal olarak çöküntü yaşadığını çekinmeden dile getiren Dana, yoganın kendisine zihinsel berraklık getirdiğini keşfetti.

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