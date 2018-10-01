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Önce ı kesti sonra nu aldı ve...

Giriş Tarihi: 01.10.2018 18:25 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 18:32
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Önce ı kesti sonra nu aldı ve...
Önce soğanı kesti sonra diş macununu aldı ve...

deyip geçmeyin sadece diş fırçalamak için değil birçok şey için kurtacı olan diş macunu ile yapılanlara inanamayacaksınız.

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Önce ı kesti sonra nu aldı ve...
Önce soğanı kesti sonra diş macununu aldı ve...

Arabanızın farları için de nu kullanabilirsiniz.

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Önce ı kesti sonra nu aldı ve...
Önce soğanı kesti sonra diş macununu aldı ve...

Arabanızın farına nu sürün ve 10 dakika bekleyin. Ne kadar temizlendiğine hayret edeceksiniz.

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Önce ı kesti sonra nu aldı ve...
Önce soğanı kesti sonra diş macununu aldı ve...

Vücudunuzun herhangi bir yeri yandığında da kurtarıcınız.

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Önce ı kesti sonra nu aldı ve...
Önce soğanı kesti sonra diş macununu aldı ve...

Yanan bölgeye sürererk yanığı geçirebilir, acınızı hafifletebilirsiniz.

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Önce ı kesti sonra nu aldı ve...
Önce soğanı kesti sonra diş macununu aldı ve...

Kirlenen beyaz ayakkabılar için ise kesin çözüm sağlıyor.

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Önce ı kesti sonra nu aldı ve...
Önce soğanı kesti sonra diş macununu aldı ve...

nu diş fırçasına sürün. Suya batırıp aynı hareketi tekrar edin.

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