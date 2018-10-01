Önce soğanı kesti sonra diş macununu aldı ve...

Diş macunu deyip geçmeyin sadece diş fırçalamak için değil birçok şey için kurtacı olan diş macunu ile yapılanlara inanamayacaksınız. Arabanızın farları için de diş macununu kullanabilirsiniz. Arabanızın farına diş macununu sürün ve 10 dakika bekleyin. Ne kadar temizlendiğine hayret edeceksiniz. Vücudunuzun herhangi bir yeri yandığında da diş macunu kurtarıcınız. Yanan bölgeye diş macunu sürererk yanığı geçirebilir, acınızı hafifletebilirsiniz. Kirlenen beyaz ayakkabılar için ise kesin çözüm sağlıyor. Diş macununu diş fırçasına sürün. Suya batırıp aynı hareketi tekrar edin.