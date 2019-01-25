Öyle bir yöntemi var ki...

PORTAKAL SUYUNUN FAYDALARI

Tahmin edebileceğiniz gibi portakal suyu çok lezzetli bir narenciye olan portakalın sıkıldığında elde edilen sudur. En faydalı birkaç içecekten biri olarak kabul edilir, bu faydalardan bazıları bağışıklık sisteminin fonksiyonunu artırması, yaşlanma belirtilerini azaltması, kansere karşı koruma sağlaması, hücresel yapılandırmayı ve metabolizmayı hızlandırması, vücuda detoks etkisi yapması, kan dolaşımını geliştirmesi, kan basıncını düzenlemesi, ödeme karşı özelliği ve kolesterol seviyelerini düşürmesi olarak sayılabilir.