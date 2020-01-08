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tüketerek cildinizi onarın

Kış aylarında kuru cilt problemleriyle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. , ve limon, cildin kendini onarmasına yardımcı olan deposudur.

HALİT YEREBAKAN HALİT YEREBAKAN Sağlık
Giriş Tarihi: 08.01.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 09:41
Portakal tüketerek cildinizi onarın

Kış aylarında kuru cilt problemleriyle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. , ve limon, cildin kendini onarmasına yardımcı olan deposudur.

Portakal tüketerek cildinizi onarın

kış geldiğinde içsel hastalıkların yanı sıra cilt problemleriyle de uğraşmak zorunda kalabiliriz. Kuru cilt, çatlamış eller ve dudaklar, en çok karşılaştığımız sıkıntılardır. Cilt kuruluğunu önlemek için alınabilecek önlemlerin en etkilisi yine beslenmeden geçiyor.

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Portakal tüketerek cildinizi onarın

Çünkü gıdalar, cilt hücrelerinin yenilenmesi ve gelişmesi için gerekli olan vitamin, mineral ve besinleri sağlıyor. Cildinizi içten dışa iyileştirecek ve koruyacak gıdalar hem sizi, hem de cildinizi mutlu edecek. İşte onlardan bazıları...

Portakal tüketerek cildinizi onarın

ARAŞTIRILDI

Kale birkisi (bir tür lahana): İçerdiği A vitamini cildin yenilenmesini, ise kolajenlerin güçlenmesini ve cildin sıkılaşmasını sağlar. Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde yayımlanan bir çalışma, beslenme şekli ile cilt görünümü arasındaki ilişkiyi ortaya koydu.

Portakal tüketerek cildinizi onarın

Çalışma, yaşlılık izleri, kırışıklık ve yaşlılık kuruluğu görülen 40 ila 74 yaş arasındaki 4 binden fazla kadın üzerinde yapıldı. Sonuç olarak açısından zengin beslenenlerin daha az kırışıklık ve cilt kuruluğuna sahip oldukları bulundu.

Portakal tüketerek cildinizi onarın

Ay çekirdeği: Cildi esnek tutar ve zengin bir E vitamini deposudur. Cilt zarını güçlendirir ve UV hasarına karşı cildi korur. Tabii aşırı işlem görmemiş ve tuzsuz olan çekirdekleri tüketmenizi öneririm.

Portakal tüketerek cildinizi onarın

Nar tohumu: Nar tohumları cildi, güneş ışınlarından kaynaklanan hasara karşı koruyan, iltihapla savaşan ve kan akışını artıran polifenol antioksidanlar bakımından zengindir. Ayrıca kırışıklıklara neden olan kolajen hasarını azalttığı kanıtlanan ellagik asit içerir.

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