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Haberler Galeri Portakaldan 60 kat daha fazla C vitamini içeriyor! Gribi 1 günde geçiriyor
Giriş Tarihi: 24.03.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 09:42

Portakaldan 60 kat daha fazla C vitamini içeriyor! Gribi 1 günde geçiriyor

Kış hastalıklarından korunmanın yolu bazı besinleri beslenme rutinine dahil etmekten geçiyor. Uzmanlar, özellikle sık hastalanan, bağışıklığı düşük kişilerin C vitamini yönünden zengin olan besinleri tercih etmeleri gerektiğini belirtiyor. Yapılan araştırmalara göre; kuşburnu, portakaldan ve limondan onlarca kat daha fazla C vitamini içeriyor. Kuşburnu, marmelat veya çay olarak tüketildiğinde gribe karşı koruyor ve bağışıklık hücrelerini harekete geçiriyor. İşte kuşburnunun mucizevi faydaları...

Portakaldan 60 kat daha fazla C vitamini içeriyor! Gribi 1 günde geçiriyor

Yüksek miktarda C vitamini içeren kuşburnu, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde oldukça etkilidir. Vücut direncini artıran kuşburnu, gribal enfeksiyonlara karşı koruyuculuk içerir.

Portakaldan 60 kat daha fazla C vitamini içeriyor! Gribi 1 günde geçiriyor

Antioksidan bakımından zengin olan kuşburnu, vücudu serbest radikallere karşı korur. Hücre hasarını önler bu sayede yaşlanma sürecini yavaşlatır. Hastalıklara karşı koruma sağlar.

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Portakaldan 60 kat daha fazla C vitamini içeriyor! Gribi 1 günde geçiriyor

Cilt sağlığı için oldukça faydalı bileşenler içeren kuşburnu, cildin genç ve parlak görünmesini sağlar.

Portakaldan 60 kat daha fazla C vitamini içeriyor! Gribi 1 günde geçiriyor

Araştırmalara göre, kuşburnu kan şekeri seviyelerini kısa sürede dengeliyor bu sayede diyabet riskini azaltıyor.

Portakaldan 60 kat daha fazla C vitamini içeriyor! Gribi 1 günde geçiriyor

Bol miktarda lif içeren kuşburnu, düzenli tüketildiğinde kalp damar sağlığını düzenliyor. Antioksidan bakımından zengin olan kuşburnu, iç organların yaşlanma sürecini yavaşlatıyor.

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