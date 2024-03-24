Giriş Tarihi: 24.03.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
09:42
Portakaldan 60 kat daha fazla C vitamini içeriyor! Gribi 1 günde geçiriyor
Kış hastalıklarından korunmanın yolu bazı besinleri beslenme rutinine dahil etmekten geçiyor. Uzmanlar, özellikle sık hastalanan, bağışıklığı düşük kişilerin C vitamini yönünden zengin olan besinleri tercih etmeleri gerektiğini belirtiyor. Yapılan araştırmalara göre; kuşburnu, portakaldan ve limondan onlarca kat daha fazla C vitamini içeriyor. Kuşburnu, marmelat veya çay olarak tüketildiğinde gribe karşı koruyor ve bağışıklık hücrelerini harekete geçiriyor. İşte kuşburnunun mucizevi faydaları...