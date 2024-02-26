Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Prof. Dr. Canan Karatay'dan çayseverlere kötü haber: "Yemekten sonra sakın çay içmeyin! Öyle bir hastalığa yol açıyor ki..."
Giriş Tarihi: 26.02.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 13:56

Prof. Dr. Canan Karatay'dan çayseverlere kötü haber: "Yemekten sonra sakın çay içmeyin! Öyle bir hastalığa yol açıyor ki..."

Kanda bulunan hemoglobin adlı proteinin normal seviyelerin altına düşmesi veya alyuvar sayısındaki azalma, "kansızlık" adı verilen durumla sonuçlanır. Toplumun birçok kesiminde oldukça yaygın görülen bu durum, birçok hastalığa zemin hazırlarken, aynı zamanda halsizlik, yorgunluk gibi istenmeyen sonuçlara da neden olabiliyor. Prof. Dr. Canan Karatay ise adeta bir salgına dönüşmüş bu durumla ilgili önemli uyarılarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Prof. Dr. Canan Karatay’dan çayseverlere kötü haber: Yemekten sonra sakın çay içmeyin! Öyle bir hastalığa yol açıyor ki...

Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle son zamanlarda birçok kişinin yorgunluk, halsizlik gibi şikayetlerle karşı karşıya olduğunu, bunun asıl sebebinin aslında kansızlıkla ilişkili olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Canan Karatay’dan çayseverlere kötü haber: Yemekten sonra sakın çay içmeyin! Öyle bir hastalığa yol açıyor ki...

Özellikle kadınların tehdit altında olduğunu belirten Karatay, adet dönemleri, emzirme gibi süreçlerde kadınların daha fazla "kansızlık" sorunu yaşadığını dile getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Prof. Dr. Canan Karatay’dan çayseverlere kötü haber: Yemekten sonra sakın çay içmeyin! Öyle bir hastalığa yol açıyor ki...

Ayrıca beslenme şekli de kansızlığı tetikleyen en önemli konulardan biri. Bir tür gıda sindirememe sorunu olan "gluten intoleransı" kansızlığın başat sebeplerinden biri.

Prof. Dr. Canan Karatay’dan çayseverlere kötü haber: Yemekten sonra sakın çay içmeyin! Öyle bir hastalığa yol açıyor ki...

Prof. Dr. Canan Karatay, glüten intoleransı olan kişilerin, sağlıklı besinler yemesine rağmen demir emiliminin tam olarak gerçekleşememesi sebebiyle sürekli olarak kansızlık ve demir eksikliği sorunuyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Prof. Dr. Canan Karatay’dan çayseverlere kötü haber: Yemekten sonra sakın çay içmeyin! Öyle bir hastalığa yol açıyor ki...

Kansızlığın en büyük belirtisinin ise yorgunluk ve sürekli uyku isteği olduğunu söyleyen Karatay, bağışıklık sisteminizi de zayıflayarak çeşitli hastalıklara açık hale gelmenize neden olduğunu söyledi.

SON DAKİKA