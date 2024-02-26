Giriş Tarihi: 26.02.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
13:56
Prof. Dr. Canan Karatay'dan çayseverlere kötü haber: "Yemekten sonra sakın çay içmeyin! Öyle bir hastalığa yol açıyor ki..."
Kanda bulunan hemoglobin adlı proteinin normal seviyelerin altına düşmesi veya alyuvar sayısındaki azalma, "kansızlık" adı verilen durumla sonuçlanır. Toplumun birçok kesiminde oldukça yaygın görülen bu durum, birçok hastalığa zemin hazırlarken, aynı zamanda halsizlik, yorgunluk gibi istenmeyen sonuçlara da neden olabiliyor. Prof. Dr. Canan Karatay ise adeta bir salgına dönüşmüş bu durumla ilgili önemli uyarılarda bulundu. İşte ayrıntılar...