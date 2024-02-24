Giriş Tarihi: 24.02.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
09:27
Prof. Dr. Canan Karatay'dan safra kesesi alınanlara hayati uyarı! "Bu besini ağzınıza bile sürmeyin yoksa bağırsaklarınız..."
Safra kesesi, sıklıkla taş oluşumu gibi sorunların ortaya çıktığı ve toplum sağlığında önemli bir yeri bulunan organlardan biri. Özellikle kronikleşen durumlarda cerrahi operasyonla alınan safra kesesinin ardından yaşam standartlarını değiştirmek de büyük önem taşıyor. Bununla ilgili Prof. Dr. Canan Karatay hayati bilgiler verdi. Safra kesesi hastalarına "asla tüketilmemesi" gereken ve bunun yanında iyi gelen besinlerle ilgili önerilerde bulundu. İşte ayrıntılar...