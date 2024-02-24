Prof. Dr. Canan Karatay'dan safra kesesi alınanlara hayati uyarı! "Bu besini ağzınıza bile sürmeyin yoksa bağırsaklarınız..."

Prof. Dr. Canan Karatay, insan sağlığının başat faktörlerinden olan organların korunmasının, insanı hayatta tutmanın ilk kurallarından biri olduğunu anlattı. Bu esnada, bağırsak, pankreas, karaciğer, safra kesesi mide ve bağırsağın "birlikte ve dengeli" çalışmasının ne denli önemli olduğunu vurguladı.





