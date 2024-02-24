Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Prof. Dr. Canan Karatay'dan safra kesesi alınanlara hayati uyarı! "Bu besini ağzınıza bile sürmeyin yoksa bağırsaklarınız..."
Giriş Tarihi: 24.02.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 09:27

Prof. Dr. Canan Karatay'dan safra kesesi alınanlara hayati uyarı! "Bu besini ağzınıza bile sürmeyin yoksa bağırsaklarınız..."

Safra kesesi, sıklıkla taş oluşumu gibi sorunların ortaya çıktığı ve toplum sağlığında önemli bir yeri bulunan organlardan biri. Özellikle kronikleşen durumlarda cerrahi operasyonla alınan safra kesesinin ardından yaşam standartlarını değiştirmek de büyük önem taşıyor. Bununla ilgili Prof. Dr. Canan Karatay hayati bilgiler verdi. Safra kesesi hastalarına "asla tüketilmemesi" gereken ve bunun yanında iyi gelen besinlerle ilgili önerilerde bulundu. İşte ayrıntılar...

Prof. Dr. Canan Karatay’dan safra kesesi alınanlara hayati uyarı! Bu besini ağzınıza bile sürmeyin yoksa bağırsaklarınız...

Prof. Dr. Canan Karatay, insan sağlığının başat faktörlerinden olan organların korunmasının, insanı hayatta tutmanın ilk kurallarından biri olduğunu anlattı. Bu esnada, bağırsak, pankreas, karaciğer, safra kesesi mide ve bağırsağın "birlikte ve dengeli" çalışmasının ne denli önemli olduğunu vurguladı.



Prof. Dr. Canan Karatay’dan safra kesesi alınanlara hayati uyarı! Bu besini ağzınıza bile sürmeyin yoksa bağırsaklarınız...

KARACİĞER NEDEN ÇOK ÖNEMLİ BİR ORGANDIR?

Karaciğer, vücutta adeta bir filtre sistemi gören en önemli organların başında geliyor. Vücudun sistemli çalışmasını da sağlayan bu organ, düzenli çalışmadığında çeşitli hastalıklara da davetiye çıkarıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Prof. Dr. Canan Karatay’dan safra kesesi alınanlara hayati uyarı! Bu besini ağzınıza bile sürmeyin yoksa bağırsaklarınız...

Karatay, karaciğerin üremeye, sağlıklı kalmaya, mutlu olmaya ve birçok hastalığa karşı etkili organlardan biri olduğunu belirtti. Karaciğer sorunları olan insanlar Parkinson, Alzheimer ve felç gibi hastalıklara yakalanma riski daha yüksektir.

Prof. Dr. Canan Karatay’dan safra kesesi alınanlara hayati uyarı! Bu besini ağzınıza bile sürmeyin yoksa bağırsaklarınız...

SAFRA KESESİNİN ALINMASI SONUCUNDA VÜCUTTA NELER DEĞİŞİR?

Toksinleri vücuttan atma görevi üstlenne karaciğer, vücudu tüm zehrinden arındırması için safra kesesiyle bağlantılı şekilde çalışır. Ayrıca tüketilen yoğun yağ içeriğine sahip besinlerin yağı, safra kesesinin düzenli çalışmasıyla atılabilir. Fakat safra kesesinin alınması durumunda trans yağ gibi sağlıksız yağ içeren besinlerin vücuttan uzaklaştırılmasında çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir.


Prof. Dr. Canan Karatay’dan safra kesesi alınanlara hayati uyarı! Bu besini ağzınıza bile sürmeyin yoksa bağırsaklarınız...

Şişkinlik, hazımsızlık ve gaz sorunlarının yanı sıra pankreas adı verilen organda da işlevsel sorunların ortaya çıkabileceği bu durumda, Karatay, vücudunda genel çalışma sisteminde sorunlar ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.

SON DAKİKA