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  • Restoran çalışanları itiraf etti! İşte restoranlarda uzak durulması gereken yiyecekler

çalışanları itiraf etti! İşte gereken

Restoranlarda yediğimiz yemeklerin ya da içtiğimiz içeceklerin temiz olduğunu kesin olarak çözemiyoruz Yapılan yüzünden restoranlarda özellikle yemekler bulunuyor. Son zamanlarda çalışanlarının ve aşçıların yaptığı itiraflar şaşırtıyor. Bu itiraflar çoğunlukla gereken yiyeceklerle ilgili oluyor. Peki restoranlarda hangi yiyeceklerden uzak durmalıyız? İşte restoranlarda uzak durmamız gereken ve asla vermemiz gereken ...

Giriş Tarihi: 12.07.2019 14:52 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 09:09
Restoran çalışanları itiraf etti! İşte restoranlarda uzak durulması gereken yiyecekler

Restoranlarda yediğimiz yemeklerin ya da içtiğimiz içeceklerin temiz olduğunu kesin olarak çözemiyoruz Yapılan yüzünden restoranlarda özellikle yemekler bulunuyor. Son zamanlarda çalışanlarının ve aşçıların yaptığı itiraflar şaşırtıyor. Bu itiraflar çoğunlukla gereken yiyeceklerle ilgili oluyor. Peki restoranlarda hangi yiyeceklerden uzak durmalıyız? İşte restoranlarda uzak durmamız gereken ve asla vermemiz gereken ...

Restoran çalışanları itiraf etti! İşte restoranlarda uzak durulması gereken yiyecekler

Hepimiz öyle ya da böyle restoranlarda yemek yiyoruz. Ancak ve lezzet açısından gereken bazı yemekler var. İşte kendileri de bu yemeklerden kaçınan profesyonellerin ağzından, restoranlarda uzak durulması gerekenler…

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Restoran çalışanları itiraf etti! İşte restoranlarda uzak durulması gereken yiyecekler

GÖBEK MARUL

Marullar çoğunlukla iyi yıkanmıyor ve mikroplar yeşilliklerin kat yerlerinde ve köşelerinde saklanıyor. İyi yıkanmış oldukları zaman da çok yumuşamış ve kıvamlarını kaybetmiş oluyorlar. Hele bir de mayonezli bir salata sosu üzerine eklendiğinde sonuç felaket.

Restoran çalışanları itiraf etti! İşte restoranlarda uzak durulması gereken yiyecekler

ÇOK SATANLAR

Her restoranın menüsünde çok satan ürünler vardır ve bu ürünlerin çok fazla tüketildiği için taze taze yapılacağını düşünürüz. Halbuki çok satanlar genellikle önceden hazırlanır ve ambalajlara sarılarak bekletilir. Bunun yerine menüden daha az popüler maddeleri seçin. Bunlar muhtemelen siparişiniz üzerine hazırlanacaklardır.

Restoran çalışanları itiraf etti! İşte restoranlarda uzak durulması gereken yiyecekler

MUSLUK SUYU VE BUZ

Restoranlarda buzlar genellikle musluk suyuyla yapılır ve bu su arıtılmış değilse birçok bakteriyi taşıma ihtimali vardır. İçeceklerinize buz koydurmanız pek tavsiye edilmez.

Restoran çalışanları itiraf etti! İşte restoranlarda uzak durulması gereken yiyecekler

SOS KASELERİ

Yemeğin yanında minik kaselerin içinde soslar gelir. Bu sos kaseleri her müşteri için farklı olmayabilir. Bunun yerine boş tabakta kalan kasenin içindeki mayonezin üzerine yeni mayonez ilave edilir ve kase yeniden servise gönderilir.

Restoran çalışanları itiraf etti! İşte restoranlarda uzak durulması gereken yiyecekler

KEMİKLİ ETLER

Kırmızı etin az pişmişi sorun yaratmaz ancak az pişmiş tavuk tehlikeli olabilir, hastalık taşıyabilir. Kemikli tavuk etlerinin genellikle dışı iyi pişse de içi çiğ kalır. Bu nedenle kemikli etleri dışarıda yememeye çalışın.

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